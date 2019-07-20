0553 313 94 23

Daha önce Kur'an'ı yakmıştı... Irkçı vekil Müslümanları yine tahrik etti!

Kur'an-ı Kerim yakan, ırkçılıktan suçlu bulunan, Müslümanlar hakkında soykırım tehditleri savuran ırkçı lider Rasmus Paludan, büyük bir provokasyona imza attı.

20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:30
Daha önce Kur'an'ı yakmıştı... Irkçı vekil Müslümanları yine tahrik etti!

Danimarka'daki bütün Müslümanları ülkeden sınır dışı etmek ve ülkede İslam'ı yasaklamak gibi bir ideali olan ırkçı milletvekili Paludan yanına polisleri alarak bir Müslüman mahallesine gitti. Burada video kaydı yaparak insanları tahrik eden Paludan'a polis yakın koruma sağladı. Mahalle sakinleri ırkçı lidere tepki gösterirken polisin hemen silahına sarılması dikkatlerden kaçmadı. Paludan bu olayı "Danimarka'da ilk kez bir siyasetçi polis tarafından korunmak zorunda kaldı" diye paylaşarak provokasyona sosyal medya üzerinden devam etti.

Parlamento önünde Kur'an-ı kerim yaktı

Mart ayında, Danimarka Parlamentosu önünde kılınan cuma namazını engellemek isteyen aşırı sağcı-ırkçı lider Rasmus Paludan, Kur’an-ı Kerim yakarak görüntüleri kayda aldırmıştı.

"Düşmanımız İslam ve Müslümanlar"

Irkçı milletvekili Paludan Aralık 2018'de bir videodaki açıklamasında "Düşmanımız İslam ve Müslümanlar. Dünyada tek bir Müslüman bile kalmaması en iyi şey olurdu. Böylelikle nihai amacımıza ulaşmış olurduk" diyerek nefret söyleminin de ötesine geçerek adeta soykırımı hatırlatan ifadeler kullanmıştı.

Paludan 2017'de kurduğu Stram Kurs isimli aşırı sağcı-ırkçı partiyle adını duyurdu. Partinin ismi Türkçede "tavizsiz duruş" anlamına gelirken, Danimarka'daki göçmenlere ve özellikle Müslümanlara karşı radikal yaptırımları sembolize ediyor. 

Irkçılıktan suçlu bulundu

Geçtiğimiz nisan ayında milletvekili Rasmus Paludan Afrikalıların daha az zeki olduklarını iddia eden açıklamaları üzerine Danimarka mahkemesi tarafından suçlu bulunmuştu. 

Kendilerine "etnik Danimarkalılar" diyorlar

Kendilerine etnik Danimarkalı diyerek "saf ırk" olduklarını vurgulayan Paludan'ın kurduğu ırkçı parti, özellikle Nazi söylemlerine benzerliğiyle dikkat çekiyor.

Haber7

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 06:16
  1. Danimarka
  2. müslüman
  3. Nazi
  4. GÖÇMEN
  5. ırkçı
  6. rasmus paludan
  7. Stram Kurs
  8. hard line
  9. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

  • LütfiLütfi1 sa önce
    Batının islam düşmanlığını anladık.Anlayamadığım müslüman kardeşlerimiz,kendi ülkelerindeki ezan sesini bırakıp neden çan sesine koşuyorlar.Huzur,güven,hak,hukuk,adalet,kardeşlik hepsi islam ülkelerinde.
  • uyan dünya uyan dünya 1 sa önce
    azmış bu sapık. azanı teneşir paklarmış başına bela gelince anlayacak lakin vakit geçmiş olacak
  • ahmetahmet5 sa önce
    iste tipik ve oldugu gibi gorunen tipik hacli-siyonist! Bir de bunun dost/demokrat/cagdas?/muttefik/stratejik muttefik/ab-nato vs birlik uyesi/komsu?... gibi gorunen, dusmanca duygu-dusuncelerini acikca degil davranislariyla belli eden alcak dusman guruhu var... bir de bu irkci, korkak ve alcak b.k ficisi

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi buluşması
  1. Baba ile oğlun 30 yıl sonra film gibi..
  2. Dünden bugüne! Dini sadece vicdan..
  3. Ümraniye’de 29 katlı binada yangın..
  4. Mersin Valiliği, eski İngiliz Yağ..
  5. Migren en yaygın beyin hastalığı
  6. Diyarbakır’da eğitim uzmanlarından YKS..
  7. Fenerbahçe yeni sezon formaları 2019..
  8. Bitlis’te iş yeri temsilcilik odası..
  9. ABD'nin Türkiye paniği! İHA'larını..
  10. Demir parmaklıklara sıkışan köpek..
  11. Bağlar Mahallesi asfalta kavuşuyor
  12. KKTC Barış ve Özgürlük Bayramı,..
  13. Çıldır’da kan bağışına yoğun ilgi
  14. Iğdır’da akaryakıt kaçakçılığı
  15. Fıstık bahçesine uçan otomobil ağaca..
  16. Paylaşım rekorları kıran video! Koltuk..
  17. Ankara Kent Konseyi'nden AB Türkiye..
  18. Bitlis’in düşman işgalinden..
  19. Türkiye’nin Erbakan’ın emriyle..
  20. Maganda kurbanı Eren’in babası:..
  21. Kilis’te yeşillendirme çalışmaları
  22. BGSO müzikseverlerden tam not aldı
  23. Gazişehir Gaziantep'te transfer..
  24. SANKO Üniversitesi ’Tercih-Tanıtım..
  25. Malını sevmenin ölçüsü
  26. Sarıgöl’deki kazada ölü sayısı 2’ye..
  27. Gaziantep'te okulun duvarından düşen..
  28. Duvardan düşen 17 yaşındaki genç öldü
  29. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
  30. ‘Altınkale’ projesi, 40 bin metrakare..
Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?

Günün Karikatürü

20 Temmuz 2019
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'