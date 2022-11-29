Daha önce hiç görmediniz! Trafikte bu da oldu
İstanbul Sancaktepe'de bir motosiklet sürücüsünün önünde tek kişilik yatak taşıdığı görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından kameralar kaydedildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, ayaklarının önünde 2 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Sürücünün kask takmadığı da görülürken, önünde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren sürücünün trafikte ilerlediği görülüyor.