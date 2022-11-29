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Yaşam Daha önce hiç görmediniz! Trafikte bu da oldu
Yaşam

Daha önce hiç görmediniz! Trafikte bu da oldu

İstanbul Sancaktepe'de bir motosiklet sürücüsünün önünde tek kişilik yatak taşıdığı görüldü. O anlar vatandaşlar tarafından kameralar kaydedildi.

Yeniakit Publisher
2022-11-29 16:42:00 - 2022-11-29 16:43:44

Olay, dün akşam saatlerinde Sancaktepe’de meydana geldi. Bir motosiklet sürücüsü, ayaklarının önünde 2 metre uzunluğundaki yatağı taşıdı. Sürücünün kask takmadığı da görülürken, önünde yatak taşıyarak ilerlediği anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde, motosiklet üzerine yatak yerleştiren sürücünün trafikte ilerlediği görülüyor.

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