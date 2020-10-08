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Gündem 'Daha önce de denediler! Ama sadece bizi güçlendirdiler
Gündem

'Daha önce de denediler! Ama sadece bizi güçlendirdiler

Kanada’nın, Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’da korkulu rüyası olan SİHA’larda kullanıldığı iddiası ile Türkiye'ye artık kamera sistemi verilmeyeceği açıklamasına hem Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, hem de Dışişleri Bakanlığı’ndan cevap geldi. Demir, geçmişte olduğu gibi ambargoların Türk savunma sanayisini güçlendirmekten başka bir işe yaramadığını belirterek “SİHA’larımızda kullanılacak ASELSAN’ın ürettiği CATS kameralarımızı seri üretime geçiyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2020-10-08 01:47:00 -
'Daha önce de denediler! Ama sadece bizi güçlendirdiler

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne’nin, işgal altındaki Dağlık Karabağ’da bölgeyi Ermenistan’a dar eden SİHA’larda kullanıldığı için Türkiye’ye artık SİHA’larda kullanılan kamera sistemleri ile bazı teknoloji ihracatını durdurduğunu açıklamasına yanıt veren Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini söyledi.

Bizi daha da güçlendirir

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, emeği geçenlere teşekkür ederek, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor. Ayrıca ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çalışmalarını da hızlandırdık. Bu tür engellemeler, geçmişteki örneklerinde de yaşadığımız gibi Türk savunma sanayiini daha da güçlendirmekten başka hiç bir işe yaramayacak” dedi.

Kanada'nın silahları Yemen'de kullanılıyor

Dışişleri Bakanlığı da Kanada'nın Türkiye'ye bazı teknolojiler için verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurmasına ilişkin yaptığı açıklamada şunlar kaydedildi: "Kanada’nın, bu yüzyılın en büyük insanlık dramlarından birinin yaşandığı Yemen’deki krize askeri olarak müdahil olan ülkelere silah ihraç etmekte herhangi bir beis görmezken ve Birleşmiş Milletler uzmanlarınca hazırlanan raporlarda dahi eleştiri konusu olan bu silah satışlarını bölgesel güvenliğe katkı olarak takdim ederken, bir NATO müttefikine savunma ürünleri ihracatını engellemesinin herhangi bir izahatı olamaz. Kanada’dan beklentimiz, çifte standartlardan uzak bir politika izlemesi, ülkesindeki Türkiye karşıtı çevrelerin etkisi altında kalmadan ve dar siyasi çıkar hesaplarına hapsolmadan hareket etmesidir.”

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