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Teknoloji Daha önce bildiğiniz taktikleri unutun! Android telefonları uçuran yöntem
Teknoloji

Daha önce bildiğiniz taktikleri unutun! Android telefonları uçuran yöntem

Yeniakit Publisher
2024-08-25 16:31:00 -
Daha önce bildiğiniz taktikleri unutun! Android telefonları uçuran yöntem

Android 15 özellikleri ile gelen yenilik, telefonları hızlandırmak için bilinen tüm yöntemleri unutturacak.

ABD'li teknoloji devi Google, Android 15 ile birlikte akıllı telefonun hızını önemli ölçüde artıran yeni bir özellik sunacak. Yeni işletim sistemi ile Android cihazlarda performans artışı sağlamak için 16 KB sayfa boyutu desteği eklemeye yönelik çalışmalar yapan firma, bu özelliğin nasıl çalışacağını detaylandırdı.

Google'dan yapılan açıklamaya göre çoğu CPU'da, bellek yönetim birimleri (MMU'lar) adı verilen özel donanım, bir programın kullandığı adresleri bellekteki fiziksel bir konuma çeviriyor. Bu çeviri sayfa boyutu bazında yapılıyor. Bir program ne zaman daha fazla belleğe ihtiyaç duysa, işletim sisteminin devreye girmesi ve bir "sayfa tablosu" girişi doldurarak bu bellek parçasını bir işleme ataması gerekiyor.

Android telefonu hızlandırmak, yeni özellik ile kolaylaşacak! Diğer 'performans artırma' yöntemlerini unutun - 1. Resim

Android işletim sistemi şu ana kadar 4 KB sayfa boyutuyla çalışıyordu. Ancak 16 KB sayfa boyutunun kullanılması, sistemin daha az muhasebe yapmasına ve daha fazla işlem gücünü kullanıcı deneyimini iyileştirmeye harcamasına olanak tanıyor.

Google'ın yaptığı testlere göre, 16 KB sayfa boyutu desteği Android cihazlarda ortalama yüzde 5-10 arasında performans artışı sağladı. Bu yeniliğin sunduğu avantajlar arasında:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

  • Uygulama başlatma sürelerinde azalma: Sistem bellek baskısı altındayken uygulama başlatma süreleri ortalama yüzde 3,16 daha kısa, bazı uygulamalarda ise yüzde 30'a kadar iyileşme sağlanıyor.
  • Güç tüketiminde azalma: Uygulama başlatma sırasında güç tüketiminde ortalama yüzde 4.56'lık bir azalma gözlemleniyor.
  • Kamera başlatma sürelerinde iyileşme: Kamera başlatma süreleri ortalama yüzde 4.48 ile 6.60 oranında iyileştirildi.
  • Sistem açılış süresinde kısalma: Sistem açılış süresi ortalama yüzde 1.5 (yaklaşık 0.8 saniye) daha hızlı oldu.

Android 15 ile birlikte, işletim sistemi "temelden yeniden yapılandırılarak" farklı sayfa boyutlarıyla uyumlu hale getirildi. Geliştiricilerin de uygulamalarını 16 KB sayfa boyutu desteği için yeniden derlemeleri gerekecek. Ancak aynı uygulama ikili dosyası hem 4 KB hem de 16 KB cihazlarda çalışabilecek.

Bu yeniliği test etmek isteyen geliştiriciler, Android 15 QPR1 Beta 1 ile Pixel 8 ve 8 Pro cihazlarında "16 KB sayfa boyutu ile önyükleme" seçeneğini kullanabilecek.

Kaynak: 9to5Google

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