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Siyaset Daha neler göreceğiz neler! Göbekten CHP’ye bağlı hukukçu (!) HDP listesinde
Siyaset

Daha neler göreceğiz neler! Göbekten CHP’ye bağlı hukukçu (!) HDP listesinde

Terör örgütü PKK'nın siyasi ayağı HDP'nin Danışma Kurulu'nda CHP 24. dönem milletvekili Rıza Türmen de yer aldı.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 13:30:00 - 2022-07-05 13:31:27
Daha neler göreceğiz neler! Göbekten CHP’ye bağlı hukukçu (!) HDP listesinde

Hafta sonu yapılan HDP Kurultayı'nda oluşturulan Danışma Kurulu'nda bulunan kişilerin listesi belli oldu. 43 kişilik danışma kurulunun liberal, batıcı, ikinci cumhuriyetçi ve açılımcı görüşleriyle tanınan isimlerden oluşması dikkat çekti.

Aydınlık'ın haberine göre, Mehmet Altan, Hasan Cemal ve Ali Bayramoğlu listede. Öte yandan HDP Danışma Kurulu'nda CHP 24. dönem milletvekili Rıza Türmen de yer aldı.

Önceki seçimlerde Türmen'e cumhurbaşkanlığı adaylığı teklifi götürüldüğü iddia edilmişti.

Türmen halen CHP üyesi olarak biliniyor.

HDP Danışma Kurulu’na alınanların tam listesi şöyle: Ahmet Telli, Ahmet Türk, Akın Birdal, Ali Alfatlı, Ali Bayramoğlu, Ayşe Erzen, Ayşegül Devecioğlu, Bülent Küçük, Celil Kaya, Cihan Sincar, Erdoğan Aydın, Fatma Gök, Ferda Koç, Gençay Gürsoy, Halil Aksoy, Hamit Geylani, Hasan Cemal, Kenan Kalyon, Kerem Fırtına, Levent Köker, Mahmut Demiralp, Mehmet Altan, Meral Camcı, Mustafa Kemal Coşkun, Muzaffer Kaya, Naci Kutlay, Nizamettin Toğuç, Nurettin Sözmez, Nurten Ertuğrul, Onur Hamzaoğlu, Özgür Müftüoğlu, Rıza Türmen, Several Ballıkaya, Sevilay Çelenk, Seyfi Öngider, Sırrı Sakık, Sırrı Süreyya Önder, Süreyya Karacabey, Şebnem Oğuz, Tarık Ziya Ekinci, Veli Büyükşahin, Yavuz Önen, Zerrin Şahin Kurtoğlu.

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