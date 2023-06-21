Daha neler! Bu kadarı da artık maskaralık

Akşam gazetesi yazarı Kurtuluş Tayiz, Ekrem İmamoğlu'na yakın Halk TV'de Abdüllatif Şener'e yöneltilen “Oyunuzu kime verdiniz" sorusunun “maskaralık” olduğunu belirtti. “CHP milletvekilliği yapmış birine ‘oyunuzu kime verdiniz’ diye sormak gazetecilik becerisinden çok bir siyaset mühendisliği tezgâhını işaret eder” diyen Tayiz, yazısında şunları kaydetti:

“CHP milletvekilliği yapmış birine "oyunuzu kime verdiniz" diye sormak gazetecilik becerisinden çok bir siyaset mühendisliği tezgâhını işaret eder.

Ekrem İmamoğlu'na yakın Halk TV'de programcılardan biri Abdüllatif Şener'e "oyunuzu kime verdiniz" diye soruyor. O da "Kemal Kılıçdaroğlu'na oy vermedim" diye cevap veriyor. Sonra günlerce sürüyor tartışma. "Kılıçdaroğlu sağcıları CHP'ye getirerek partiyi mahvetti, seçimleri kaybettik" falan filan.

Kurgu programlarla, maskaralıklarla CHP'yi dizayn etmeye çalışıyorlar.

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Bunu Şener'in kendisi de daha sonra itiraf ediyor: "Aslında böyle bir şey yok, yayın öncesi konuşuldu, ben de programdaki arkadaşlara uydum!"

Seçim gecesi sabaha kadar, kasıtlı bir şekilde "Erdoğan kaybetti, Kılıçdaroğlu kazandı" yayını yapan ve bu rezilliğe imza atanlar, bugün de Ekrem İmamoğlu'nu parlatmak için Kılıçdaroğlu'nu "büyük hayal kırıklığı" konumuna düşürmeye çalışıyorlar.

Yayın ahlakını ve gazetecilik ilkelerini boş verin, en temel insani değerleri bile tüketmişler. Muhalefet medyasında gözünü karartmış, ahlaktan yoksun tiplerin kesintisiz yalan, iftira, kurgu haber ve yayınlarıyla "vezir düşürmece" oynanıyor. İçlerinde gazetecilikle gerçekten uğraşanların sayısı bir elin parmak sayısını geçmez.

Eski Türkiye'nin ana akım medyası böyleydi. Manşetlerle hükümetlere ayar veriyor, başbakanları bile koltuklarından edebiliyorlardı. Şimdi biraz daha hedef küçültmüş biçimde, "muhalif medya" olarak genel başkan düşürmeye, genel başkan çıkarmaya çabalıyorlar.

Seçimin ardından CHP'de başlayan "değişim" tartışması aslında öncelikle CHP'ye yakın medyada başlamalı. O medya değişmeden CHP'de hiçbir şey değişmez. Bunu bilmeleri şart!”