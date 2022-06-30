Daha ne kadar alçalacaklar? İşgalci İsrail askerleri bir bebek ve çocuğu ölüme terk etti!
Siyonist işgalci rejim kolluğu, Kudüs'te bir araçtaki anne ve babayı alıkoyarak bir bebek ve çocuğu ölüme terk etti.
Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre Filistinli Müslümanlar, Kudüs'te bir araçta ağlama seslerini duymaları üzerine yaptıkları incelemede bir bebek ve çocuğun aracın arka kısmında yalnız olduğunu gördü.
Çocukların büyük korku yaşadığı görülürken anne ve babalarının, sözde giriş izinleri olmadığı gerekçesiyle işgalci rejim kolluğu tarafından alıkonulduğu belirtildi.
İşgalci rejimin, çocukların hayatını hiçe sayıp onları araçta yalnız bırakması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti. (İLKHA)