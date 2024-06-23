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Gündem Daha kaç can gerekli? Sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü
Gündem

Daha kaç can gerekli? Sokak köpeklerinin saldırdığı 7 yaşındaki çocuk ölümden döndü

Yeniakit Publisher
2024-06-23 18:20:00 - 2024-06-23 18:20:38

Başıboş sokak köpekleri sorununa vatandaş bir an evvel çözüm beklerken; halledilmediği her gün yeni bir vaka yaşanıyor. Bu kez Isparta'nın Sav beldesinde sahipsiz köpeklerin saldırısından kaçmak isterken duvardan atlayan 7 yaşındaki çocuk yaralandı.

Fatih Mahallesi'nde arkadaşını çağırmak için dışarı çıkan Furkan Çakır'a sahipsiz köpekler saldırdı. Köpeklerden kaçarken duvardan atlayan çocuk kolundan yaralandı.

Ailesi tarafından Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan ve kolu kırıldığı belirlenen çocuk ameliyata alındı.

Köpeklerden kaçarken duvardan atladı

Baba İbrahim Çakır, gazetecilere, "Çocuğum yüksek duvardan atladıktan sonra Allah'a çok şükür köpekler de duvardan atlamamış. Duvardan atladıktan sonra kolu ters dönmüş, çapraz bağlar ve el bağları zedelenmiş. Koluna iki tel yerleştirildi." dedi.

Köpekleri sevdiklerini ve kendilerinin de evlerinde beslediklerini belirten Çakır, ancak sahipsiz hayvan sorununa bir çözüm bulunmasını istediklerini ifade etti.


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