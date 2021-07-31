Daha iktidar olmadan böyleler! CHP'li vekilden görevini yapan polise azar üstüne azar!

Trafik kontrolü için görevlendirilen polis memurları, CHP İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan'ın aracını durdurdu. Bu duruma sinirlenen Aydoğan, milletvekili olduğunu belirterek görevli polis memurunu azarladı.

"Bakanın kimliğine bakabiliyor musun?"

Görevli memur Aydoğan'a "Milletvekili olduğunuzu nereden bileyim, 650 tane milletvekilini tanıyamam ki" dedi. Aydoğan bu sözlerden sonra ses tonunu daha da yükseltti ve "Bakanının kimliğine bakabiliyor musun?" dedi.

"TBMM'nin albümü var, al oradan bak"

Polis memuru "Bakanı tanıyabilirim" dedikten sonra Aydoğan sinirli bir şekilde, "Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin albümü var al oradan bak" dedi.

"Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu"

İşlerinin arasında buna bakamayacağını belirten polis memuru Aydoğan'a hatalı davrandığını ifade etti ve "Siz milletin vekilisiniz, yapmayın bunu" dedi. Aydoğan ise bu sözlerin ardından "Yanlış davranıyorsam gereğini yap" diyerek olay yerinden hızla uzaklaştı. Aydoğan'ın bu davranışı kısa sürede gündem olurken, konuyla ilgili birçok paylaşım yapıldı ve Aydoğan'a tepki gösterildi.

Kaynak: Sabah