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"Daha hırslı ve daha olumlu futbol oynayacağım"

Gençlerbirliği'nin yeni transferi Sefa Yılmaz:"Takıma katkı sağlayacağıma eminim. Eskisine göre daha hırslı ve daha olumlu futbol oynayacağıma inanıyorum"- "Gençlerbirliği yıllardır Süper Lig'de mücadele eden ve camiası çok büyük bir kulüp"

12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
"Daha hırslı ve daha olumlu futbol oynayacağım"

ERZURUM (AA) - FAHRETTİN GÖK - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin Altınordu'dan renklerine bağladığı Sefa Yılmaz, daha hırslı ve daha olumlu futbol sergileyerek takıma katkı sağlayacağına inandığını belirtti.

Başkent ekibiyle imzaladığı iki yıllık sözleşme sonrası Erzurum'daki Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde kamp hazırlıklarını sürdüren yeni takımına dahil olan 29 yaşındaki kanat oyuncusu Sefa Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlerbirliği'ne geldiği için çok mutlu olduğunu ve imzalanan sözleşmenin hem kulüp hem de kendisi için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Yaklaşık bir haftadır takımla antrenmanlara çıktığını ifade eden Sefa Yılmaz, "Karakterli oyuncularımız var, ortamımız çok güzel. Tabii kamplar her zaman yoğun geçer. Bu süreci atlatmak zorundayız ama hocamızın dengeyi çok iyi sağladığını söyleyebilirim." dedi.

Sefa, transfer konusunun gündeme gelmesinden sonra olumlu görüşler aldığı Gençlerbirliği ile hiç düşünmeden sözleşme imzaladığını dile getirdi.


- "Takıma katkı sağlayacağıma eminim"


Kararının doğru olduğunu son bir hafta içindeki gelişmelerden anladığını aktaran Sefa Yılmaz, şöyle konuştu:

"Gençlerbirliği yıllardır Süper Lig'de mücadele eden ve camiası çok büyük bir kulüp. Bir yıllık aradan sonra tekrar lige geri döndü. O nedenle Süper Lig'i hak ettiğini, ligde kalacağını düşünüyorum. Önemli olan takımın başarısı. Ben de iki yılın ardından tekrar Süper Lig'e geri döndüm. Takıma katkı sağlayacağıma eminim. Eskisine göre daha hırslı ve daha olumlu futbol oynayacağıma inanıyorum. Bu nedenle her iki taraf içinde iyi olacağını düşünüyorum."

Sefa, Mustafa Kaplan'ın, takım içinde dengeyi sağlayan, genç ve tecrübeli futbolcuları uyum içinde çalıştıran bir teknik adam olduğunu belirterek, "Geçen sezon Ankaragücü'nde çok iyi bir çıkış yakaladı. Bizimle olması da çok önemli. İnşallah bu sezon çok başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Takımda genç ve yetenekli futbolcular olduğuna değinen Sefa Yılmaz, takım olarak iyi başlangıç yapıp sezon sonuna kadar bunu sürdürmek istediklerini kaydetti.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 11:40
  1. Erzurum
  2. Gençlerbirliği
  3. kamp
  4. Sefa Yılmaz

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