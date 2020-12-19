  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım
Sağlık

Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Aralık başında İngiltere’den, geçtiğimiz hafta da ABD’den onay alan Pfizer-Biontech koronavirüs aşısını geliştiren Türk bilim insanı açıklamalarda bulundu. Uğur Şahin, Çin’de geçen bir makaleden etkilendiğini belirterek, "25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı corona virüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım" şeklinde konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-12-19 23:32:00 -
Daha gizemi çözülmeden... Biontech'in sahibi Uğur Şahin'den ilginç iddia: Koronavirüs aşısını birkaç saatte yaptım

Yaklaşık bir yıldır süregelen pandemi süreciyle mücadele için geliştirilen koronavirüs aşılarından ilk onayı alan aşıyı geliştiren Biontech şirketinin CEO’su Türk asıllı bilim adamı Uğur Şahin, aşıyı birkaç saat içerisinde tasarladığını açıkladı.

"Birkaç saatte tasarladım"

Verdiği röportajda Şahin, bir haftasonu eve kapanarak aşının taslaklarını hazırladığını belirtirken, “25 Ocak günü, Çinli araştırmacıların 11 Ocak’ta yayınladığı corona virüs genetik dizilerini kullanarak 10 farklı aday hazırladım. Daha sonra ise en doğru adayı birkaç saat içerisinde tasarladım” ifadelerini kullandı.

Şahin, 24 Ocak'ta The Lancet'te Wuhan'a seyahat eden Çinli aile üyelerinin corona virüse yakalanmalarını anlatan bir makale okuduğunu belirtirken, "Virüste en endişe verici olan şey, aile üyelerinden birinin virüsü kapması ancak semptomların olmamasıydı. Bu da virüsün asemptomatik taşıyıcılar tarafından bulaşabileceği anlamına geliyordu” şeklinde konuştu.

Şahin'in, aylardır nasıl bir virüs olduğu tartışılan ve hala bazı noktalarda gizemini koruyan koronavirüs için geliştirdiği aşıyı "birkaç saat içerisinde" nasıl tasarladığı merak konusu oldu.

Pfizer ile ortaklık süreci

Şirketlerinde aşıyı üretecek kapasitede eleman çalışmadığını belirten Şahin, “O sıralar bir grip aşısı üzerine çalışıyorduk ve yeterli elemanımız yoktu” ifadelerini kullanırken Biontech’in Pfizer ile ortaklık süreci de tam bu döneme rastladı.

Pfizer ve Biontech Mart ayında ortaklıklarını duyururken Biontech aşının geliştirilmesi sürecinden, Pfizer ise aşının büyük partiler halinde üretilmesi ve 43 bin 500 gönüllünün katıldığı 3’ncü Faz denemesinin düzenlenmesi dahil olmak üzere lojistiği yöneteceği açıklanmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti
Gündem

Uzman isimden dikkat çeken sözler: Türkiye'nin hamleleri Yunanistan’ı daha çok silahlanmaya itti

Türkiye ile Doğu Akdeniz'de aklınca boy ölçüşmeye kalkan Yunanistan, 2021 yılındaki bütçelerindeki silahlanma payını 5 kat artırdı. Konuya i..
'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti
Gündem

'Kediler bir anda ortadan kayboldu' deyip 21 Aralık'a dikkat çekti

Ege Hayvan Hakları Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Funda Bayrı Ersoy, Muğla'nın Marmaris ilçesinde sokak kedilerinin ortadan kaybolduğunu..
Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık
Gündem

Azerin: Türk'ün bayrağını Karabağ'da astık

Çorum Belediyesinin davetlisi olarak kente giden Azerbaycan Devlet Sanatçısı Azerin, 'Çırpınırdın Karadeniz'de de seslendirdiğini hatırlatar..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay