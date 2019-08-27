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Daha fazla meyve ve sebze tüketmek kemik erimesini önlüyor

Op.

27 Ağustos 2019 Salı 13:38
Daha fazla meyve ve sebze tüketmek kemik erimesini önlüyor

Op. Dr. Kerem Bıkmaz, daha fazla meyve ve sebze tüketiminin kemik erimesini önlediğini söyledi.


Nöroşirurji Uzmanı Op.Dr. Kerem Bıkmaz, “Osteoporoz en yaygın metabolik kemik hastalığıdır. Osteoporozu toplum sağlığı sorunu haline getiren yönü kırıkla olan bağlantısıdır. Osteoporozda kemik kırılganlığı artar. Osteoporotik kırıklar genellikle omurga, kalça ve el bileği şeklindedir. Düşük travma sonucu kırık oluşabilir. Genellikle 45 yaştan sonra başlar ve yaşla birlikte görülme sıklığı artar. 50-60 yaş arası bayanlara yüzde 40-55, 60-70 yaş arasında yüzde 75, 70 yaş üzerinde ise yüzde 85-90 olarak bildirilmektedir. O nedenle menopoz öncesi kadınlarda kalsiyumdan zengin beslenme ve D vitamini eksikliklerinin varsa giderilmesi önemlidir” dedi.



“Önlem olarak meyve sebze tüketimini arttırın”


Meyve/sebze tüketiminin arttıkça gerek erkek ve gerekse kadınlarda kemik mineral yoğunluğunun arttığını, kemik kaybının ise azaldığını ifade eden Op. Dr. Bıkmaz, “Dört yıllık bir çalışmada kalça kemik mineral yoğunluğunda kaybın önlenmesinde ileri yaşlarda erkeklerde meyve sebze tüketiminin arttırılması ile osteoporoz görülme sıklığında anlamlı bir azalma görülmüştür. Meyve ve sebzeler vücutta tampon asit görevi gören bikarbonat iyonları bakımından zengindir. Vücutta bikarbonat iyonu pH’nın düzenlenmesinde yetersiz kaldığında besinlerdeki ya da metabolizma sonucu oluşan asitliği nötralleştirmek üzere alkali karakterdeki kalsiyum kemiklerden harekete geçerek kemik yoğunluğunun kaybına yol açar. Bu demek oluyor ki meyve ve sebzeyi yeteri miktarlarda tüketmeyenlerde kemik mineral yoğunluğu kaybı artmaktadır. Meyve/sebzelerin yeterince tüketilmesi ile net asit içeriği azaltılarak kalsiyum kaybının önüne geçilebilir. Tüketilen meyve/sebze miktarının 3 porsiyondan 9 porsiyona yükseltilmesi ile idrarla atılan kalsiyum miktarı günde 50 mg kadar azalabilmektedir. Bu oran çok ciddi bir orandır. Özellikle sebze tüketimini arttırıp meyve tüketimini belirli düzeylerde tutmanız kemik sağlığınız için gayet faydalı olacaktır” açıklamalarında bulundu.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:38
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