Bunların tutuklanması için daha ne kadar delile ihtiyaç var? HDP milletvekillerinden TSK'ya "kimyasal silah" iftirası

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Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şanlı Türk ordusuna, "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası attı. PKK yayın organında ülkesinin ordusunu hadsizce hedef alan Fincancı'ya en büyük destek HDP'lilerden geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde buluşan bir grup HDP'li, TSK karşıtı eylemle sokakları karıştırmayı amaçlayıp, taşkınlık çıkartmış, 121 PKK sevici HDP'li gözaltına alınmıştı.

Taksim'deki provokasyona öncülük eden HDP'li milletvekilleri ise, yine TBMM'ye dönerek ülke yönetiminde söz sahibi olacak.

Dokunulmazlık zırhı ile sokakları provoke eden vandallara öncülük eden; Musa Piroğlu, Ayşe Acar Başaran, Oya Ersoy, Gülistan Koçyiğit, Tayyip Temel ve Sezai Temelli ile bugünkü eyleme katılmayan HDP'li diğer yöneticiler, günlerdir TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Kimyasal silah" iftirasına destek veriyor.

HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık zırhıyla ülkelerine daha ne kadar ihanet edecekleri merakla bekleniyor.