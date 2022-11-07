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Siyaset Bunların tutuklanması için daha ne kadar delile ihtiyaç var? HDP milletvekillerinden TSK'ya "kimyasal silah" iftirası
Siyaset

Bunların tutuklanması için daha ne kadar delile ihtiyaç var? HDP milletvekillerinden TSK'ya "kimyasal silah" iftirası

Taksim'deki TSK karşıtı eyleme destek vererek öncülük eden HDP'li milletvekilleri için terör iltisaklarını belli edecek daha ne kadar delile ihtiyaç duyulduğu merak konusu oldu.

Yeniakit Publisher
2022-11-07 01:40:00 - 2022-11-07 01:59:16
Bunların tutuklanması için daha ne kadar delile ihtiyaç var? HDP milletvekillerinden TSK'ya "kimyasal silah" iftirası

 Yeniakit.com.tr 

Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, şanlı Türk ordusuna, "Kimyasal silah kullanıyorlar" iftirası attı. PKK yayın organında ülkesinin ordusunu hadsizce hedef alan Fincancı'ya en büyük destek HDP'lilerden geldi.

Taksim İstiklal Caddesi'nde buluşan bir grup HDP'li, TSK karşıtı eylemle sokakları karıştırmayı amaçlayıp, taşkınlık çıkartmış, 121 PKK sevici HDP'li gözaltına alınmıştı.

Taksim'deki provokasyona öncülük eden HDP'li milletvekilleri ise, yine TBMM'ye dönerek ülke yönetiminde söz sahibi olacak.

Dokunulmazlık zırhı ile sokakları provoke eden vandallara öncülük eden; Musa Piroğlu, Ayşe Acar Başaran, Oya Ersoy, Gülistan Koçyiğit, Tayyip Temel ve Sezai Temelli ile bugünkü eyleme katılmayan HDP'li diğer yöneticiler, günlerdir TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın "Kimyasal silah" iftirasına destek veriyor.

HDP'li milletvekillerinin dokunulmazlık zırhıyla ülkelerine daha ne kadar ihanet edecekleri merakla bekleniyor.

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TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

Siyaset

TTB heyetinden HDP'ye ziyaret! Gündem: Şebnem Korur Fincancı'nın ihaneti

HDP Taksim'de
HDP Taksim'de "Kimyasal silah" provokasyonuna soyundu

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HDP Taksim'de "Kimyasal silah" provokasyonuna soyundu

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