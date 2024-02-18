  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Daha dün bir bugün iki! Ersan Şen-İsmail Saymaz kavgası sonunu getirdi
Medya

Daha dün bir bugün iki! Ersan Şen-İsmail Saymaz kavgası sonunu getirdi

Yeniakit Publisher
2024-02-18 19:31:00 - 2024-02-18 19:49:06

Sözcü TV canlı yayınında hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında yaşanan gerginliğin ardından kanal, programa son verdi.

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu 'Sokağın Sözü' programında canlı yayın konukları Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında gerilim yaşandı.

Saymaz'ın çok konuştuğunu ve kendisine söz hakkı tanınmadığını belirten Ersan Şen, "Bana söz verecek misiniz yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" karşılığını verdi. Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Belovacıklı reklam arasına gitti.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken, iddiaya göre İsmail Saymaz, kanal yönetimiyle görüşerek programın bitirilmesini talep etti. Kanal yönetimi, söz konusu programı yayından kaldırırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Siyasette "İsmail Saymaz" depremi! Herkes şaşkın! Saadet Partisi’nin adayı oldu
Siyasette “İsmail Saymaz” depremi! Herkes şaşkın! Saadet Partisi’nin adayı oldu

Siyaset

Siyasette “İsmail Saymaz” depremi! Herkes şaşkın! Saadet Partisi’nin adayı oldu
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ersan Şen, CHP'li seçmene çağrı yaptı: Oy vermeyin
Ersan Şen, CHP'li seçmene çağrı yaptı: Oy vermeyin

Gündem

Ersan Şen, CHP'li seçmene çağrı yaptı: Oy vermeyin

Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret
Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret

Gündem

Alın size CHP kafası! Sözcü TV'de Türk halkına hakaret üstüne hakaret

CHP amigosu İsmail Saymaz’dan, tüm Türkiye’yi şaşırtan "AK Parti" itirafı
CHP amigosu İsmail Saymaz’dan, tüm Türkiye’yi şaşırtan “AK Parti” itirafı

Medya

CHP amigosu İsmail Saymaz’dan, tüm Türkiye’yi şaşırtan “AK Parti” itirafı

Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!
Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!

Siyaset

Esenyurt'ta CHP ile terör sözcüsü DEM ittifakta anlaştı!

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23