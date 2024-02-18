Daha dün bir bugün iki! Ersan Şen-İsmail Saymaz kavgası sonunu getirdi

Sözcü TV'de Serap Belovacıklı'nın sunduğu 'Sokağın Sözü' programında canlı yayın konukları Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen ve gazeteci İsmail Saymaz arasında gerilim yaşandı.

Saymaz'ın çok konuştuğunu ve kendisine söz hakkı tanınmadığını belirten Ersan Şen, "Bana söz verecek misiniz yoksa yayından çıkayım mı? 1 saattir konuşulur mu l*n? İnsaf" diyerek tepki gösterdi. Bunun üzerine Saymaz, "Hocam bir daha benimle böyle konuşmayın, size hürmetim var, benimle bir daha böyle konuşursanız üslubumu değiştiririm, üslupsuzluk yaparım, saygısızlığı sürdürürseniz benden ağır cevap alırsınız" karşılığını verdi. Yaşanan gerginliğin ardından moderatör Belovacıklı reklam arasına gitti.

Görüntüler sosyal medyada yayılırken, iddiaya göre İsmail Saymaz, kanal yönetimiyle görüşerek programın bitirilmesini talep etti. Kanal yönetimi, söz konusu programı yayından kaldırırken, konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.