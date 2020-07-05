Daha dinç uyanmak için bunları uygulayın!
Sabah uyanma konusunda binlerce kişi sorun yaşıyor. Aslında sabah erken kalkmak için, öncesinde ve sonrasında yapmış olduğunuz rutin alışkanlıklar büyük derece uykuyu etkiler ve dolayısıyla bu durum uyku kalitenize de yer edinir. Peki ama nasıl uyumalı, nasıl uyanmalıyız? Sabahları uyanmak için, daha verimli kalkmak ve uykunun kalitesini yükseltmek için ne yapmalıyız? İşte dinç kalmak için yapılması gerekenler listesi...
Uykudan uyanırkenki hal durumunuz, uyku ile direkt olarak bağıntılıdır. Yani, rahat ve deliksiz, kaliteli bir uyku çekmiş olduğunuzda, vücut uyanma konusunda zorluk çekmeyecektir. Aynı şekilde uyku sonrasında yapılan yanlışlar da, gün içerisinde vücutta etki bıraktığı için, gece uyuyacağınız uykuyu bozabilir.
Peki dinç uyanmak için neler yapılmalı?
- Alarmınızı ertelemeyin. Yataktan kalkmak için mırın kırın ettiğinizde yaşadığınız his sonucu ağırlık vücudunuza çökecektir. Dolayısıyla aniden kalkarak bu duruma direnmelisiniz. Bir süre sonra vücut bu duruma alışacak ve ağırlık durumu kalkacaktır.
- Bilgisayar ve telefona ilk yarım saat bakmayın. Bu durum da uykuyu direkt etkiler ve beyne gönderdiği sinyallerler gerilimin oluşmasına sebep olur.
- Kalkar kalkmaz tüketilen kahveyi bırakmayı deneyin. Kahve boş mideye girdiğinde ani bir gerilme meydana getirir ve vücut, mideyi iyileştirmeye çalışırken büyük bir yorgunluk hissi üzerinize aniden çöker. Birkaç saat sonra bu durum üzerine yeni bir kahve içmek isteyeceksiniz. Dolayısıyla mideyi rahatlatan bitki çayı ya da küçük bir kahvaltı daha olumlu olacaktır.
- Sıkı kıyafetlerden ve ne giyeceğinizi düşünmekten vazgeçin. Sıkı kıyafetler ve "Ne giyeceğim?" düşüncesi vücudu büyük bir strese sürükler. Geceden hazırladığınız kıyafetler, bu durumu ortadan kaldıracaktır.
- Duş alırken soğuk su kullanmaya özen gösterin. İlk olarak sıcak su kullananlar için zor gibi görünse de her seferinde suyun derecesini biraz azaltmanız, yeterli olacaktır. Vücut bu duruma adapte olur. Sıcak suyla yıkanmak, vucudun mayışmasına ve uyku moduna girmenizi sağlar.
- Belli bir düzeniniz olsun. Hem uyku saati hem de karanlık ortam, uyku modu için gereklidir.