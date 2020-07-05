Daha dinç uyanmak için bunları uygulayın!

Sabah uyanma konusunda binlerce kişi sorun yaşıyor. Aslında sabah erken kalkmak için, öncesinde ve sonrasında yapmış olduğunuz rutin alışkanlıklar büyük derece uykuyu etkiler ve dolayısıyla bu durum uyku kalitenize de yer edinir. Peki ama nasıl uyumalı, nasıl uyanmalıyız? Sabahları uyanmak için, daha verimli kalkmak ve uykunun kalitesini yükseltmek için ne yapmalıyız? İşte dinç kalmak için yapılması gerekenler listesi...