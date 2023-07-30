Daha çıkmadan iPhone 15'in pabucunu dama attı! İşte Huawei Mate 60...

Huawei'nin yeni canavarı Huawei Mate 60 kendini göstermeye başladı. Yeni Mate iPhone 15 serisine rakip olacak.

Amerika ambargosunun etkilerine rağmen pes etmeyen Huawei, Huawei Mate 60 modeli üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yeni telefonun render görüntüleri ortaya çıktı ve bu görüntüler, telefonun detaylarına dair bazı ipuçları sunuyor.

Mate 60’ın sızdırılan görsellerine göre telefon, Mate 40 Pro’yu anımsatan yuvarlak tasarımlı üç kamerasıyla dikkat çekiyor. Mat siyah renkte olan telefon, parmak izine dayanıklı bir görünüme sahip. Logosu ve kamera adasının çevresindeki altın rengi detaylar, cihaza şık bir görünüm katıyor.

Ön yüzüne dair bir görüntü olmamasına rağmen, Huawei Mate 60 serisinin en dikkat çeken özelliklerinden birinin Dynamic Island tipi (Spirit Island) hap şeklindeki ön kamera olacağı biliniyor. Bu alanın, Apple telefonlardaki gibi interaktif olacağı belirtiliyor.

Huawei Mate 60 serisinin HarmonyOS 4.0 ile piyasaya sürülmesi bekleniyor. Bu yeni işletim sistemi, 4 Ağustos’ta tanıtılacak ve birçok yeni özellik sunması bekleniyor. Bu, Huawei telefonlarını yeni bir seviyeye yükseltecek ve iOS ve Android ile rekabeti kolaylaştıracak.

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Huawei, Mate 60 serisi için resmi çıkış tarihini henüz açıklamadı ancak bazı raporlar, yeni modelin 2023 yılının Eylül veya Ekim aylarında piyasaya sürülebileceğini öne sürüyor. Mate 60’ın iPhone 15’in en güçlü rakiplerinden biri olması bekleniyor.

En iyi kameraya sahip telefon listesi;