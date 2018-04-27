Daha beyaz dişler için bir de bunları deneyin

Dişlerinizi kolayca beyazlatmak için 6 tarif...

Diş bakımı her insan için önemlidir. Ancak fazla kafein ve sigara tüketimi dişlerin zarar görmesine sebep olur. Düzenli diş bakımı yapılmadığında ise diş plağına neden olur. Dişçiye gitmeden evde diş plaklarından kurtulmak istiyorsanız, sizler için sıraladığımız tarifleri evde kolaylıkla yapabilirsiniz.

İŞTE EVDE KOLAYLIKLA HAZIRLAYABİLECEĞİNİZ TARİFLER...

ALEOVERE VE GLİSERİN İLE DAHA BEYAZ DİŞLER

Güçlü bir diş macunu elde etmek için yarım fincan karbonat, 1 çorba kaşığı aloe vera, 4 çorba kaşığı gliserin ve 1 çorba kaşığı limon yağını karıştırarak dişlerinizi bu karışımla fırçalayabilirsiniz. Birkaç dakika içerisinde daha beyaz, parlak ve sağlıklı dişlere sahip olacaksınız.

ARTIK PORTAKAL KABUKLARINI ÇÖPE ATMAYACAKSINIZ

Portakal yedikten sonra dişlerinize portakalın kabuğu sürtün. Portakal kabuğu diş minesini temizlemenin kolay bir yoludur. Portakal kabuğu, dişleri beyazlatır, lekeleri önlemeye ve bakterilerle savaşmaya yardımcı olur. Birkaç dakika dişlerinizi ovuşturun ve su ile durulayın.

KARBONAT VE TUZ İLE DİŞLER IŞIL IŞIL

Karbonat diş fırçanızla direk kullanabileceğiniz bir yöntemdir. 1 çorba kaşığı tuz ve 1 çorba kaşığı karbonatı ıslak diş fırçanıza dökün ve dişlerinizi her zaman fırçaladığınız şekilde fırçalayın.

DİŞİN DE MASKESİ OLUR

C vitamini içeren meyve ve sebzeler dişleriniz için plak önlemenin hızlı ve kolay bir yoludur. Domates, çilek ve portakalı ezip dişlerinize koyun, 5 dakika bekletip durulayın. Bu ağzınızdaki bakterileri öldürmeye yardımcı olur ve nefesinizi tazeler.

DİŞ PLAKLARINA SUSAM TANELERİ BİREBİR

Bir avuç susamı birkaç dakika boyunca çiğneyerek dişlerinizi temizleyebilir ve diş plaklarınızı çıkarabilirsiniz, çiğnedikten sonra susamları yutmayın geri çıkartın.

DAHA FERAH BİR NEFES İÇİN SİRKE İLE GARGARA

%100 doğal sirke lezzetli bir seçenek olmamasına rağmen dişlerinize herhangi bir zarar vermeden temizleyen yöntemdir.

2 yemek kaşığı sirke, 1 yemek kaşığı tuz ve suyu karıştırıp dişlerinize gargara yapın.