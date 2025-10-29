Daha beter olun! Siyonistlerin ordusunda intihar salgını

2024 Ocak ayı ile 2025 Temmuz ayı arasında 279 israil askeri intihara teşebbüs etti. Bu bilgi, israil ordusunun Knesset (İsrail Parlamentosu) Araştırma ve Bilgi Merkezi’ne sunduğu verilerde yer aldı.

Verilere göre, 33 intihar girişimi “ciddi” olarak sınıflandırıldı; yani bu girişimlerde kullanılan yöntem, kişinin ölümüne ya da ağır yaralanmasına yol açabilecek nitelikteydi.

Veriler, israil Knesset Araştırma Merkezi tarafından, Demokratik Barış ve Eşitlik Cephesi milletvekili Ofer Kasif’in talebi üzerine hazırlandı. Haaretz’in haberine göre, israil ordusu geçmişte intihar girişimlerine dair veriler toplamıyordu; bu uygulamaya yalnızca 2024 yılında başladı. Veriler, yalnızca ordu psikiyatri uzmanlarına bildirilen vakaları kapsıyor.

Raporun sunduğu verilere göre, 2017 ile Temmuz 2025 arasında 124 asker intihar etti.

Bu askerlerin:

%68’i zorunlu askerlik hizmetindeydi,

%21’i aktif yedek kuvvetlerde görev yapıyordu,

%11’i daimi kadrolarda bulunuyordu.

Raporda, özellikle 2023’ten itibaren yedek askerler arasındaki intihar oranlarında belirgin bir artış olduğuna dikkat çekildi.

2017–2022 yılları arasında, israil ordusundaki intihar vakalarının %42 ila %45’i muharip birliklerdeki askerler arasında görülüyordu. 2023’te bu oran %17’ye düşerken, 2024’te keskin bir artışla %78’e fırladı.