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Gündem Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden Ermenistan’ı çıldırtacak sözler! Yenilgi sonrası tarihi itiraf
Gündem

Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden Ermenistan’ı çıldırtacak sözler! Yenilgi sonrası tarihi itiraf

Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan 28 yıl sonra topraklarına kavuşan Azerbaycan'ın zaferinin ardından bir itiraf geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 10:26:00 -
Dağlık Karabağ'ın sözde liderinden Ermenistan’ı çıldırtacak sözler! Yenilgi sonrası tarihi itiraf

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev zaferi ilan etti. Aliyev, bugün imzalanan anlaşma ile Ermenistan-Azerbaycan Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini resmen duyurdu.

Askeri kamuflaj ile kameraların karşısına geçen İlham Aliyev Azerbaycan'ın Ermenistan karşısındaki tarihi zaferini ilan etti. Dağlık Karabağ'ın sözde lideri Arayik Harutyunyan'dan ise itiraf geldi.

Arutyunyan, imzalanan ateşkesle ilgili olarak yaptığı açıklamada "Çatışmalar aynı hızda devam etseydi birkaç gün içinde Karabağ'ın tamamını kaybedecektik" ifadelerini kullandı.

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Erdoğan ve Putin’in sözleri! Dünya zaferi böyle gördü
Erdoğan ve Putin’in sözleri! Dünya zaferi böyle gördü

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Erdoğan ve Putin’in sözleri! Dünya zaferi böyle gördü

 

 

 

 

 

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Yorumlar

sizofren savar

ZAFERİN EN BUYUK MİMARI RECEP TAYYİP ERDOGAN VE SELCUK BAYRAKTARDIR.. CHP İKTİDARDA OLSAYDI SİMDİ BORALTAN KOPRUSU FACİA-2 YASANACAKTI..
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erdem

EEE adam diyor savaş devam etse karabağın tamamını kaybedecektik. hani karabağı almışlardı alacaklardı anlamadım ben
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