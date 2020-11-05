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Dünya Dağlık Karabağ’da tepki çeken adım! Rus tarafı o sözde vekili cephe hattına sürdü
Dünya

Dağlık Karabağ’da tepki çeken adım! Rus tarafı o sözde vekili cephe hattına sürdü

Kırım'ın işgal sürecinde yer alan bazı silahlı milisler, Dağlık Karabağ'da ortaya çıktı. Milislerin bölgeye Rusya tarafından gönderildiğini öne sürülüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-05 19:15:00 -
Dağlık Karabağ’da tepki çeken adım! Rus tarafı o sözde vekili cephe hattına sürdü

Kırım'ın işgalinde rol alan silahlı milisler, Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda Ermenistan saflarında yer alıyor.

Dağlık Karabağ'daki çatışmalarda yabancı paralı askerlerin yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyeleri ile Avrupa'daki bazı aşırı sağ örgütlerin militanlarını saflarına katan Ermenistan, Kırım'ın işgalinde rol alan silahlı milisleri de kullanmaya başladı.

Ermeni asıllı Rus vatandaşı Armen Martoyan liderliğindeki milisler hem sivil Azerbaycanlılara hem de bölgede operasyon yürüten Azerbaycan askerlerine karşı düzenlenen saldırılarda paralı asker olarak yer alıyor.

Azerbaycan Başsavcılığı, Martoyan ve çetesiyle ilgili "saldırgan savaş yürütme", "suç örgütü kurarak kasıtlı şekilde adam öldürme" ve "Azerbaycan sınırını yasa dışı geçme" suçlarıyla soruşturma başlattı.

İşgal altındaki bölgede vekil olarak seçildi

Şu an Martoyan, yasa dışı olarak seçilen Birlik Rusya Partisi sözde Kırım Parlamentosu milletvekilliği görevini yapıyor.

Rusya'nın parmağı iddiası

Başsavcılık, soruşturma kapsamında adli yardım için Rusya Federasyonu'nun ilgili devlet kurumlarına başvuruda bulunacak.

Azerbaycan ordusunun topraklarını kurtarmak için başlattığı operasyonda esir alınan bir Ermenistan askeri PKK'lı teröristlerin Dağlık Karabağ'da Ermenistan saflarında savaştığını itiraf etmişti.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev de PKK'lı teröristlerin Ermenistan'ın yanında savaştığını açıklamıştı.

Fransa'daki aşırı sağcı "Zouaves Paris" (ZVP) örgütünün lideri Marc de Cacqueray-Valmenier, Ermenistan saflarında savaşmak için Dağlık Karabağ bölgesine gittiğini duyurmuştu.

Ermeni asıllı yabancı vatandaşların yanı sıra PKK ve Asala gibi terör örgütü üyelerinin de bulunduğu "VoMa" isimli terörist grubun da Dağlık Karabağ'da Azerbaycan'a karşı savaştığı tespit edilmişti.

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