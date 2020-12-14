Dağlık Karabağ'da ortalık karışabilir! Arka arkaya dizildiler, Rusya haritayı paylaştı

Ermenistan'da Paşinyan'ın istifa ettiği haberleri kısa bir heyecan dalgasına yol açtı, eski bakanın savaştaki hezimete ilişkin itirafları şok etkisine neden oldu. Dağlık Karabağ'da Ermeni milislerin mevzilendiği iki köyden ateş açılınca Azerbaycan harekete geçti, Hankendi'deki Rus karargahı önündeki gösteriden sonra Rus barış güçleri devreye girdi. Karargah önündeki gösteriyi organize eden Ermeni yönetici Pazar gecesi Azerbaycan'ın SİHA'lar kullandığını, dokuz askerin esir düştüğünü ileri sürdü.

Dağlık Karabağ'da 44 günlük savaşın bitmesinden bu yana ilk kez silah seslerinin duyulması, dünyanın ve Türkiye'nin gözünü bir kez daha Güney Kafkasya'ya çevirdi.

Bir ayı aşkın süredir istifa çağrılarına direnen Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın koltuğunu bıraktığı yönünde yayılan haberler, kısa bir heyecan dalgasına yol açtı.

10 Kasım yenilgi anlaşmasını imzalayan Paşinyan'ın istifa etmediği ortaya çıktı, Ermenistan'daki muhalif partiler büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Dağlık Karabağ'da ateşkesin bozulduğunu bölgeye yerleşen Rus barış güçleri doğruladı, çatışmanın gerçekleştiği yer Hadrut çevresindeki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köyleri.

Hafta sonu yükselen tansiyonu sayfalarına taşıyan Azerbaycan yerel medyası, Hocavend'e bağlı iki köyün ateşkes anlaşmasına göre Ermeni milisler tarafından boşaltılmadığını aktarıyor.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Kasım ayı sonundan bu yana cephe hattında meydana gelen çatışmalarda dört askerin şehit düştüğünü resmen açıkladı.

Ermenistan medyası ise Köhne Tağlar (Hin Tağlar) ve Çaylaggala köylerindeki çatışmalarda altı askerin yaralandığını, ağır şekilde top atışlarının gerçekleştiğini yazdı.

Çatışma haberlerinin duyulmasıyla en çarpıcı görüntü, uluslararası toplum tarafından tanınmayan, Ermenistan'ın bile tanımadığı Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'de ortaya çıktı.

Hankendi'deki Ermeniler şehirdeki Rus güçlerinin merkezi önünde protesto gösterisi düzenledi. Sloganlar atan göstericiler Rusya'dan çatışmaya müdahale etmesini istedi.

Ermenistan yanlısı muhabir Neil Hauer, protestocuların Hayk Hanumyan'ın çağrısıyla toplandığını ve yaklaşık 150 kişinin barış güçlerinin karargahı önüne geldiğini yazdı.

Tüm bu gelişmeler yaşanırken, Dağlık Karabağ'daki Rus barış güçleri yeni bir operasyon haritası yayınladı ve Rus birliklerinin söz konusu iki köye yerleştiğini duyurdu. Haritanın yeni versiyonunda, iki köyün renginin değiştiği görülüyor.

Azerbaycan parlamento üyesi Rasim Musabayov, "Bu haritaya bir şeyler çizebilirler ancak soru Azerbaycan'ın çizimlerini kabul edip etmeyeceği? Kabul edileceğini sanmıyorum" diyor.

Çatışmanın yaşandığı Hadrut yakınlarındaki Köhne Tağlar ve Çaylaggala köylerinde sivil nüfus bulunmuyor, yalnızca bir Ermeni militan grubu var.

Ermenistan tarafı, Pazar gecesi de cephe hattında top atışlarının gerçekleştiğini, Şuşa yakınlarındaki Ulu Karabey ve Kehnia Galadyaryası köylerine Azerbaycan askerlerinin girdiğini ileri sürdü.

Dağlık Karabağ yönetiminden Hayk Hanumyan, Azerbaycan ordusunun SİHA'lar kullandığını, dokuz Ermenistan askerinin esir düştüğünü söyledi. Yerel medyadaki haberlerde, Kapan yakınlarındaki Agarak köyünde de çatışmaların olduğu haberleri var.