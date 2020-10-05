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Dünya Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Dünya

Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 10:55:00 -
Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu

Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki sürpriz gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köylerinin işgalden kurtarıldığı açıklandı.

Ermenistan’a ağır darbe

22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı Dağlık Karabağ’da Ermenistan güçlerina ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor.

27 Eylül’den bu yana yaşanan çatışmalarda 3 bine yakın Ermeni askeri öldürüldü.

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