Dağlık Karabağ'da flaş gelişme! Türkiye duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da yer alan 22 yerleşim yerinin Ermeni işgalinden kurtarıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Ermenistan sınır hattındaki sürpriz gelişmeyi kamuoyu ile paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı’nın Azerbaycan güvenilir kaynaklardan edindiği bilgilere göre, ebrail ili ile Karahanbeyli, Aşağı Seyitahmetli, Mehdili, Aşağı Maralyan, Kuycak, KendHoradiz, Çakırlı, Büyük Mercanlı, Şeybey, Taliş, Karkulu, Şükürbeyli, Yukarı Maralyan, Cereken, Daşkesen, Horovlu, Dejan, Mahmutlu, Caferabat, Sugavuşan ve Papı köylerinin işgalden kurtarıldığı açıklandı.
Ermenistan’a ağır darbe
22 yerleşim yerinin işgalden kurtarıldığı Dağlık Karabağ’da Ermenistan güçlerina ağır darbeler indirilmeye devam ediliyor.
27 Eylül’den bu yana yaşanan çatışmalarda 3 bine yakın Ermeni askeri öldürüldü.