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Dünya Dağlık Karabağ ile gündeme gelen donmuş çatışma bölgesi nedir?
Dünya

Dağlık Karabağ ile gündeme gelen donmuş çatışma bölgesi nedir?

27 Eylül tarihinde Dağlık Karabağ’da başlayan şiddetli çatışmalar, daha sonra varılan ateşkese rağmen bölgede bir türlü durulmayan sular uluslararası ilişkiler kaynağında sıklıkla adı geçen “donmuş çatışma” kavramını yeniden gündeme getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-10-19 12:17:00 -
Dağlık Karabağ ile gündeme gelen donmuş çatışma bölgesi nedir?

Donmuş çatışma bölgelerini, Rusya’nın Sovyetler Birliği’nin dağılmasıyla kaybettiği nüfuzu geri kazanmak ve küresel bir güç olarak varlığını göstermek için kullandığı alanlar olarak görüyoruz.

Rusya amacını donmuş çatışma bölgesi olan ülkelerin iç ve dış politikaları üzerinde baskı kurarak ve bu ülkeleri ekonomik ve askerî açıdan kendi çıkarları doğrultusunda yönlendirerek gerçekleştiriyor. Rusya’nın çıkarları yönünde kullanmaya çalıştığı donmuş çatışma bölgelerinin başında Dağlık Karabağ bölgesi geliyor.

Bu terim genel olarak Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Yugoslavya’nın dağılmasının ardından kurulan bazı devletler içindeki çatışma bölgelerini tanımlamak için kullanılıyor. Fakat en bilinen bölgeler Rusya’nın “arka bahçesi” olarak adlandırılan coğrafyalardaki anlaşmazlıklara işaret ediyor.

Azerbaycan ve Emenistan arasında Dağlık Karabağ konusundaki sorun, donmuş çatışma bölgesi tanımını açıklayan anlaşmazlıkların başında geliyor. Dağlık Karabağ’dan sonra Moldova, Gürcistan ve Ukrayna’da önemli bölgeler olarak geçiyor.

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