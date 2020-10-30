Dağlık Karabağ Ermenistan’dan alındı mı?

Azerbaycan nereleri geri aldı? İşte Azerbaycan son dakika haberleri. 1991-1993 yıllarında, Ermenistan’ın işgal ettiği Dağlık Karabağ bölgesinde Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları devam ediyor. Azerbaycan, işgal edilen topraklarını geri almak için destan yazmaya devam ederken, Ermenistan ordusu ise cephede hüsran olmaya devam ediyor. Cephede Azerbaycan ordusunun karşısında duramayan Ermenistan, sivillere yönelik kalleş saldırısını sürdürüyor.

Azerbaycan Başsavcılığı, 27 Eylül-30 Ekim tarihlerinde Ermenistan'ın saldırılarının neden olduğu can kayıplarını açıkladı. Buna göre, söz konusu dönemde 91 Azerbaycanlı sivil yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı. Ermenistan'ın saldırılarında 2 bin 442 ev, 92 apartman ve 428 kamu binası kullanılamaz hale geldi.

Azerbaycan nereleri geri aldı?

Azerbaycan Dağlık Karabağ’ı geri aldı mı? Azerbaycan ordusu Dağlık Karabağ’a girdi mi? Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, 9 köyün daha Ermenistan işgalinden kurtarıldığını açıkladı. Azerbaycan ordusu, Hudaverdili, Gurbantepe, Şahveledli, Hubyarlı, Aladin, Vecneli, Kavdadıg, Memer ve Mollalı köylerini Ermenistan'dan geri aldı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, işgalden kurtarılan yerleri sosyal medya hesabından duyurdu

Öte yandan Ermenistan’ın kuyruğu sıkıştı. Sözde Dağlık-Karabağ lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan güçlerinin önemli ve tarihi bir kent olan Şuşa'dan sadece 5 kilometre uzakta olduklarını söyledi, Ermenilere, şehri savunmaları çağrısı yaptı.