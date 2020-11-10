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Dünya Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Bakü'de peş peşe patlamalar meydana geldi!
Dünya

Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Bakü'de peş peşe patlamalar meydana geldi!

Azerbaycan ve Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da yapılan anlaşma sonrası Başkent Bakü’de peş peşe patlama sesleri duyuldu. Patlama ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken sosyal medyada patlamanın kaynağına ilişkin çok sayıda iddia yer aldı.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 08:19:00 -
Dağlık Karabağ ateşkesi sonrası Bakü'de peş peşe patlamalar meydana geldi!

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ’da sağlanan anlaşma sonrası Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de art arda patlama sesleri duyuldu. Dün gece saatlerinde yaşanan paylama sesleri kentte korkuya neden olurken patlama sesinin kaynağı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Patlamaların Başkent Bakü yakınlarındaki Hırdalan kasabasında meydana geldiği öğrenildi.

Sosyal medyada çeşitli iddialar

Öte yandan sosyal medyada da gündem olan patlama ile ilgili çok sayıda iddia ortaya atıldı.

Bakü’de yaşanan patlamaya boş bir alana düşen füzenin sebep olduğu, ölen ve yaralananın da olmadığı ileri sürüldü.

Diğer bir iddiaya göre ise patlama Massiv yerleşim alanı içinde 2 doğalgaz hattın da yaşandı. Diğer patlamanın ise bir kafenin mutfağında meydana geldiği burada ölü ve yaralıların olduğu öne sürüldü.

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