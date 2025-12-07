Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla tür ve saha bazında envanter çalışmaları yapılıyor. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bu amaçla 6 ekiple; Oltu, Olur İspir, Uzundere ve Tortum ilçelerinde yaban hayatı envanter çalışmaları başladı.

Konu ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, "Envanter çalışmalarında dürbün, teleskop ve son teknoloji termal droneler kullanıyor. Bu sistemlerle dağda daha kolay sayım yapabiliyorlar. Yaban hayatı geliştirme sahalarımızın hedef türleri değerlendirildiğinde sayım zamanı, iklime bağlı olarak değişmekle birlikte her yıl kasım ayında başlayıp şubat ayına kadar sürüyor. Bu yılki envanter sezonumuz da bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla Olur İlçesi Kaban ve Akdağ avlığında başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek" denildi.