  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Tören yetmez istersen miting yap! Faşist Tanju Özcan’dan Umre şovu

HAK-İŞ’ten asgari ücret açıklaması: Çalışanların yüzde 50’si asgari ücretli! Evli ve 2 çocuklu işçinin geçimini esas alalım!

İsveç Donanması için rutin hale gelmiş! Baltık Denizi Rus denizaltısı kaynıyor

Londra’da skandal provokasyon! Kraliyet tacına saldırı

Sosyal medyadan Terörsüz Türkiye mesajı! İmralı’ya giden Feti Yıldız’dan yeni açıklama

İyilik Gemisi Sudan seferinde

Açık açık söyledi: Yahudi Prof'tan soykırım itirafı!

Tansiyon bir anda yükseldi! Dünyaya duyuruldu: Askeri unsurları vurduk

İsrail’e silah ambargosunu kaldıran Merz, İsrail ve Ürdün’e gidiyor! Siyonist seviciden bağlılık ziyareti

Tom Barrack’ın ağzından neler çıktı neler? Bir yandan darbe itirafı bir yandan PKK/YPG kılıfı
Yerel Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma
Yerel

Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Dağların sessiz sahipleri mercek altında! Erzurum’da yaban keçileri için kritik çalışma

Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü, bölgede yaşayan yaban keçilerinin sayısını, yaşam alanlarını ve hareketliliğini tespit etmek amacıyla kapsamlı bir izleme çalışması başlattı. Yapılan saha taramalarıyla birlikte popülasyonun korunması, kaçak avcılığın önlenmesi ve ekosistemin dengede tutulması hedefleniyor.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yaban hayvanı türlerinin ve popülasyonlarının, varlığının ve büyüklüğünün tespiti amacıyla tür ve saha bazında envanter çalışmaları yapılıyor. Erzurum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü bu amaçla 6 ekiple; Oltu, Olur İspir, Uzundere ve Tortum ilçelerinde yaban hayatı envanter çalışmaları başladı.

Konu ilgili Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmede, "Envanter çalışmalarında dürbün, teleskop ve son teknoloji termal droneler kullanıyor. Bu sistemlerle dağda daha kolay sayım yapabiliyorlar. Yaban hayatı geliştirme sahalarımızın hedef türleri değerlendirildiğinde sayım zamanı, iklime bağlı olarak değişmekle birlikte her yıl kasım ayında başlayıp şubat ayına kadar sürüyor. Bu yılki envanter sezonumuz da bölge müdürlüklerimiz aracılığıyla Olur İlçesi Kaban ve Akdağ avlığında başladı ve Şubat ayına kadar devam edecek" denildi. 

Hayvanat bahçesindeki aslan 9 yaşındaki çocuğa saldırdı
Hayvanat bahçesindeki aslan 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

Dünya

Hayvanat bahçesindeki aslan 9 yaşındaki çocuğa saldırdı

yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var
yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Yerel

yaban hayvanı kazaya neden oldu! Çok sayıda yaralı var

Samanlık ve ahırda yangın çıktı hayvanlar telef oldu!
Samanlık ve ahırda yangın çıktı hayvanlar telef oldu!

Yerel

Samanlık ve ahırda yangın çıktı hayvanlar telef oldu!

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı
İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

Gündem

İstanbul'dan köyüne dönüp devlet desteği ile hayvancılığa başladı: 3 yılda sürüsünü 4'e katladı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23