Şer yuvası Robert Koleji 'Türkiye İslamlaşıyor' diyerek sapık Epstein'den para dilenmiş! Yok mu şu ajan yuvasını kapatacak delikanlı?

Dünyayı sarsan sapkınlığın mimarı Jeffrey Epstein’in Türkiye’de Robert Kolej yöneticisi Thomas Landon ile kirli bağı deşifre oldu. Thomas Landon’ın, aşağılık suçlarla anılan Epstein’e gönderdiği mailde Türkiye’nin manevi değerlerinden rahatsızlık duyduğu, "İslamlaşıyoruz" bahanesiyle sapkın milyarderden fon dilendiği belgelendi.

Epstein'a ilişkin soruşturma dosyaları, bir kısmının daha kamuoyuyla paylaşılmasıyla yeniden tartışmaların merkezine yerleşti.

ABD Adalet Bakanlığının dün yayımladığı belgeler arasında 7 Kasım 2014 tarihli bir yazışmada, aynı zamanda New York Times muhabiri olan Thomas Jr. ile Eipstein arasındaki e-posta yazışması yer alıyor.

TÜRKİYE'NİN İSLAMLAŞMASI RAHATSIZLIK VERMİŞ

Mailinde Robert Koleji'nin geçmişinden bahseden Thomas Jr, "Muhafazakar İslamın sosyal hayata ve eğitim sistemine gitgide daha çok sızdığı bugünün Türkiye'sinde, bu sene 150. yılını kutlayan Robert Koleji'nin misyonu hiç olmadığı kadar önemlidir." ifadelerini kullanıyor.

KİRLİ BAĞLAR DEŞİFRE OLUYOR: GATES VAKFI İÇİN FİKİR SORMUŞ

Konuyu Gates Vakfı'na sunup sunmamak konusunda Eipstein'in fikrini soran Thomas Jr, "DEAŞ'tan sonra Türkiye çok muhafazakar bir yere doğru gidiyor. Biz de yönetim kurulu olarak, misyonunun çok önemli olmadığını düşünen bir hükümet altında ve bu atmosferde Robert Koleji'nin önemini insanlara anlatma çabalarımızı artırıyoruz." görüşünü paylaşıyor.

SAPKIN EPSTEİN'E GÖRÜŞME TALEBİ

2014'teki yazışmalara göre, Robert Koleji'nin müdürünün New York'ta olacağını vurgulayan Thomas Jr, isterse müdürü Eipstein ile bu konuda görüştürebileceğini kaydediyor.

Babasının da Robert Koleji'nin yönetim kurulu üyesi olduğunu ve kendisinin uzun yıllar Türkiye'de yaşadığını belirten Thomas Jr, "Neyse, sadece düşüncelerinizi almak ve bu hikayeyi sunabileceğim başka vakıflar/milyarderler hakkında fikirlerinizi görmek istedim. Utanmasızca yaptığım bu bağış toplama tanıtımını burada bitiriyorum." ifadelerine yer veriyor.

Eipstein'in ise Thomas Jr.'a "Görüştüğümüzde bana daha fazlasını anlat." yanıtını verdiği görülüyor.