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Siyaset Dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nı ayakta tutma çabası... Gültekin Uysal'dan "biz buradayız" mesajı
Siyaset

Dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nı ayakta tutma çabası... Gültekin Uysal'dan "biz buradayız" mesajı

HDP işbirliği nedeniyle CHP'den 3 kişi istifa etti. 10 vekilin daha istifa edeceği belirtiliyor. Aynı sorunlar nedeniyle çok sayıda İYİ Partilinin de Muharrem İnce'nin partisine geçmeyi düşündüğü belirtiliyor. 2023'ü görmesi zor olan Millet İttifakı'nı ayakta tutmaya çalışan Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, "Biz buradayız" mesajı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 08:25:00 -
Dağılmak üzere olan Millet İttifakı'nı ayakta tutma çabası... Gültekin Uysal'dan "biz buradayız" mesajı

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, HaberTürk'te gazeteciler Gürkan Hacır ve Nagehan Alçı'nın sorularını cevapladı.

Uysal, son günlerde sıklıkla gündeme gelen Millet İttifakı'ndan ayrılacakları iddiası hakkında konuştu.

Uysal, "Türkiye'de ne değişti de biz konum değiştirelim. Bizim ne başka bir arayışımız var, ne kalbimiz bedenimiz ayrı yerlerde. Kendimizi muhalefetin buluştuğu zeminde görüyoruz. Gündem, siyah ve beyaz arasında sıkışmış durumda. Kendimize yer arıyor durumda değiliz." dedi.

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