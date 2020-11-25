Dağ’dan Menemen tepkisi: CHP, ‘disiplinle’ bu pisliği temizleyemez
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve beraberindekilerin “zimmet ve irtikap” nedeniyle hesap verdiğini belirterek, “Gelinen noktada, CHP’nin ‘disipline sevk ettik’ diyerek bu ayıbı halı altına süpürmeye çalışması, sorunu çözmeyecektir. Menemen Belediye Başkanı’nın mevzu bahis suçlarla gündeme gelmesi, CHP’nin İzmir’e reva gördüğü yönetim anlayışının sadece bir örneğidir” dedi.
Öte yandan, Serdar Aksoy’un da aralarında bulunduğu kişilere yönelik “zimmet ve irtikap” iddialarıyla ilgili soruşturmada gözaltına alınan 27 zanlıdan 23’ü adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 4’ü ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Aksoy’un emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.