  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Dağdan düşen kayalar seyir halindeki araca çarptı
Yerel

Dağdan düşen kayalar seyir halindeki araca çarptı

Gümüşhane’den Trabzon’a giden bir araç Zigana dağında yağış nedeniyle dağ yamacından kopan kayaların altında kalmaktan son anda kurtuldu. Araç hafif hasarla kazadan kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 07:36:00 -
Dağdan düşen kayalar seyir halindeki araca çarptı

Bu gece yarısı gerçekleşen olayda kamyonetiyle Gümüşhane’den Trabzon’a giden Arif Karaduman isimli vatandaş Doğu Anadolu’yu Doğu Karadeniz’e bağlayan en önemli geçitlerden Zigana dağını tırmanırken Köstere köyü mevkiindeki helikopter pisti yakınlarında dağdan kopan kaya parçaları aracına çarptı.
Sesleri duyar duymaz yolun boş olmasından da faydalanarak yaptığı manevralarla kayaların altında kalmaktan son anda kurtulan Karaduman, olaydan aracına çarpan ufak kaya parçalarının verdiği hasarla kurtuldu.

Kaya düşmesini engellemek için yol boyunca çeşitli bölgelere yapılan çelik filelere rağmen her yağışlı havadan sonra hemen hergün sürücülerin korkulu rüyası olan yolda olayın ardından Kadaruman küçük kaya parçalarını yoldan temizlerken, ihbarda bulunmasının ardından kısa sürede bölgeye gelen Karayolları ekipleri kapanan yolda temizlik çalışması yaparak yolu yeniden ulaşıma açtı.

Olay anında çok korktuğunu ifade eden Karaduman, “Araca çarpan kayaların seslerini duyunca hızlıca manevra yaparak kaçarak ilerde durdum. Küçük taşları ben temizledim ama büyük taşlar için Karayolları ekiplerine haber verdim” dedi.

Her yıl milyonlarca aracın geçtiği bu yolda yağışlı havalarda hemen her zaman bu tür durumlarla karşılaştıklarını ifade eden Karaduman, bu işin çaresinin yapımı devam eden yeni Zigana tünelinin biran önce açılması olduğunu belirterek tünelin bitmesini dört gözle beklediklerini söyledi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı
Ekonomi

Dolar düşecek mi? İslam Memiş açıkladı

Dolar/TL kurunda son günlerde yaşanan dalgalanmaya ilişkin ekonomist İslam Memiş'ten çarpıcı uyarılar geldi.
Mustafa Sarıgül’den vatandaşa çağrı: Sakın destek vermeyin
Siyaset

Mustafa Sarıgül’den vatandaşa çağrı: Sakın destek vermeyin

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, sokak provokasyonlarına destek verilmemesi gerektiğini söyledi.
Fetullah Gülen gerçekten zehirlenmiş! İşte kanıtı
Gündem

Fetullah Gülen gerçekten zehirlenmiş! İşte kanıtı

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in "zehirlendiği ve öldüğü" yönündeki iddialar ayyuka çıkmışken, örgüt, Gülen'in yaşadığını ispatlamak için bir ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay