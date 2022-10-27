Dağdaki teröristlerden tek farkları şehirde olmaları! Sokak ortasında dehşet anları

Olay, Başiskele ilçesi Yeşilyurt Mahallesi Turnalı Sokak'ta meydana geldi.

İddiaya göre, 35 KA 8791 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan Coşkun A., yakıtının bitmesi üzerine aracını park etti.

Coşkun A., benzin bidonuyla aracın yakıt deposunu doldurduğu esnada onu otomobille takip eden husumetlisi pompalı tüfekle ateş etti.

Coşkun A. karnından yaralanırken, husumetlisi ise otomobille hızla olay yerinden uzaklaştı.

Kaçan otomobilin cadde üzerindeki bir araca çarptığı ve bir süre çevrede trafiği tehlikeye attığı öğrenildi.

Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye kaldırdı.

Öte yandan, güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde bir otomobilin ön yolcu kısmında bulunan bir şahsın pencereden pompalı tüfekle ateş ettiği, vurulan Coşkun A'nın ise yaralandığı görüldü.

Polis ekipleri kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Toplum için büyük tehdit!

Son dönemlerde "maganda" olarak nitelendirilen kendini bilmez şehir eşkıyaları, başta kendi çevreleri olmak üzere toplumu ciddi anlamda tehdit ediyor. Sayfalarca suç kaydı bulunan magandalar, toplumun her alanında insanların karşısına çıkıyor. Adeta kış uykusunda olan adalet sisteminin şehir eşkıyalarına karşı etkisiz kalması vatandaşların tepkisine neden oluyor.

Adalet Bakanlığına ve Bekir Bozdağ'a çağrı yapan vatandaşlar, sokaklarda terör estiren magandalar için daha fazla insan ölmeden, öldürülmeden idama varan caydırıcı cezalar getirilmesini istiyor.