Dağda silahlı saldırıya uğrayan çoban hayatını kaybetti

Olay, Derik ilçesine bağlı kırsal Bozok Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Emrah Aksu hayvan otlattığı sırada henüz bilinmeyen bir nedenle kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla Aksu ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Derik Devlet Hastanesine kaldırılan Aksu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Aksu’nun cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna götürülürken, jandarma ekipleri saldırının ardından kaçan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.