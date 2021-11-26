Dağda mahsur kalan çoban ve sürü kurtarıldı

Merkeze bağlı Hamzagerek köyünden çoban Volkan Koçbay, 300 küçükbaş hayvanı 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağındaki meraya çıkarmak üzere yola çıktı. Koçbay, bir süre sonra aniden bastıran kar yağışı nedeniyle geri dönmek istedi. Koçbay, sürüsüyle birlikte geri dönerken yoğun kar yağışının yanı sıra sis nedeniyle yolunu kaybetti. Akşam saatlerine kadar Koçbay ve sürüden haber alamayan ailesi jandarmaya bilgi vererek yardım istedi. Jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma (UMKE) ve Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri saat 18.30’dan itibaren Koçbay ve sürüsünü aramaya başladı.

Çoban ve sürüsünün son olarak Bulanık köyü yakınlarında görüldüğü bilgisi üzerine ekipler çalışmasını bu bölgede yoğunlaştırdı. Güvenlik korucuları ve köylülerin de traktörleriyle katıldığı aramada Koçbay ve küçükbaş sürü, yaklaşık 4 saat sonra 2 bin 254 rakımlı Yahni Dağı’nın tepesinde bulundu. Koçbay ve sürüyü dağda bulan Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş, ekipler tarafından güvenli bölgeye indirdi.

Bulanık Köyü Muhtarı Engin Kumaş, çoban ve sürünün kaybolduğu ihbarı üzerine arama çalışmasına katıldıklarını belirterek, "Akşamüstü köye giderken sürüyü Yahni Dağı eteklerinde gördüm, bu bölgeyi bildiğim için kardeşimle atlara bindik izleri takip ettik. Çoban ve sürüyü ararken biz de yoğun sis sebebiyle kaybolduk. Yahni Dağının tepesine ulaştığımızda bir ses duyduk, çobanı bulduk çok şükür bir şey yok" diye konuştu.

Aniden bastıran kar ve sis sonrası yolunu kaybettiğini anlatan çoban Volkan Koçbay, sürüsüyle birlikte kurtarıldığı için mutlu olduğunu söyledi. Arama çalışmasına katılan sürü sahiplerinden Sezer Kaya da emeği geçenlere teşekkür ederek, "Yaklaşık 3-4 saat aradık, Allah'a şükürler olsun kazasız, belasız bulundu. Allah devletimize zeval vermesin jandarma, diğer ekipler hepsi harekete geçti. Zorlu geceyi zaferle kazandık." dedi.