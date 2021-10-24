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Dünya Dağda kaybolan 11 kişi donarak feci şekilde can verdi
Dünya

Dağda kaybolan 11 kişi donarak feci şekilde can verdi

Hindistan'da Lamhaga dağ geçidini geçmeye çalışırken kaybolan 17 kişilik yerli turist kafilesi ve beraberindeki kişilerden 11'i donarak öldü.

Yeniakit Publisher
2021-10-24 10:37:00 -
Dağda kaybolan 11 kişi donarak feci şekilde can verdi

Hindistan'da hafta başında Uttarakhand eyaletinde yaklaşık 6 bin metre rakımlı Lamhaga dağ geçidini geçmeye çalışan 17 kişilik yerli turist kafilesi ve beraberindeki kişiler kayboldu.

İçlerinde rehber olan birkaç kişi, bir yolunu bularak en yakın yerleşim birimine ulaşıp yetkililere durumu haber verdi.

Haber verilmesi üzerine Hava Kuvvetleri'ne bağlı helikopterlerin de katıldığı kurtarma operasyonu düzenlendi. Yapılan aramalarda 11 kişinin cesedine ulaşılırken 2 kişi sağ olarak kurtuldu.

Dağda kaybolan 4 kişiyi arama çalışmaları halen sürüyor.

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