Dağcıların imdadına Mehmetçik yetişti
Hakkari'de rahatsızlanan iki dağcının bölgeye sevk edilen askeri helikopterle kurtarıldığı bildirildi.22 Temmuz 2018 Pazar 14:43
Hakkari'de rahatsızlanan iki dağcı bölgeye sevk edilen askeri helikopterle tahliye edildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, dün Hakkari'deki Sümbül Dağı'nda tırmanış yapan dağcılardan ikisi yüksek rakım nedeniyle rahatsızlandı.
Dağcıların yardım talebi üzerine Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait bir helikopter bölgeye sevk edildi. Bulundukları alanın yakınına inen helikoptere alınan dağcılar bölgeden tahliye edildi.
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