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Spor

Dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini anacak

Yeniakit Publisher
2020-07-07 13:47:34 -
Dağcılar, 15 Temmuz şehitlerini anacak

ANKARA (AA) - Türkiye Dağcılık Federasyonu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma tırmanışları düzenleyecek.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2020 yıllık faaliyet programında yer alan "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Tırmanışları" il temsilcilikleri bünyesinde o ildeki dağlarda gerçekleştirilecek. Anma tırmanışına, dağcılık lisansı vizeli olan sporcular katılabilecek.

Dağcılar, anma tırmanışıyla ilgili il temsilcilerinden bilgi alabilecek.

Yapılacak tırmanışın zorluk derecesine göre ekipman ve malzeme getirilmesi gerektiği ifade edildi.

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