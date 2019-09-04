0553 313 94 23

Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin HDP'ye tepkisi sürüyor

Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde dün başlattığı oturma eylemi devam ediyor- Oturma eylemine ailelerin yakınları da destek veriyor- Eyleme destek veren Aysel Bozkurt:- "Diğer aileler de susmasın. Kendi çocuklarınızı başkalarına kurban ettirmeyin. Çocuklarınıza sahip çıkın ki başkalarının maşası olmasın"- "Ciğerimiz yanıyor, yüreği yanık bir aileyiz. Tabii ki biz buraya geleceğiz, çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi"

04 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin HDP'ye tepkisi sürüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin, HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemi devam ediyor.

Çocuklarının HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ederek dün HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatan Fevziye Çetinkaya, Remziye Akkoyun ve Ayşegül Biçer, bugün de parti binası önüne geldi. Ailelere yakınları da destek veriyor.

Eyleme destek veren, dağa kaçırıldığı iddia edilen 17 yaşındaki S. Çetinkaya'nın yakını Aysel Bozkurt, gazetecilere, kuzeninin kendilerine teslim edilmesi için oturma eylemi başlattıklarını söyledi.

Başka annelerin yüreğinin yanmasını istemediklerini vurgulayan Bozkurt, "Annelerin morgdan çocuklarının cesedini alıp bir mezar taşına sarılmalarını istemiyoruz. O nedenle oturma eylemi yapıyoruz." diye konuştu.

Sonuç alana kadar eylemin devam edeceğini belirten Bozkurt, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Diğer aileler de susmasın. Kendi çocuklarınızı başkalarına kurban ettirmeyin. Çocuklarınıza sahip çıkın ki başkalarının maşası olmasın. Ciğerimiz yanıyor, yüreği yanık bir aileyiz. Tabii ki biz buraya geleceğiz, çünkü HDP çocuğumuzu gönderdi. Amcamın oğlu bu partinin gençlik kolları üyesiydi. Çocuk her gün eylemdeydi, o yüzden onlar gönderdi. Zaten amcam da işsiz güçsüz bir insan. Çocuğunun Diyarbakır'a çalışmaya ya da misafirliğe geldiğini sanıyordu. Oysa çocuğu buradaydı, gece gündüz partideydi."

- "Buradaki herkes tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor"

Bozkurt, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından HDP'nin izinsiz eylemlerine katılmaya başlayan kuzenini uyardığını dile getirerek, şunları kaydetti:

"Buradaki herkes tanıyor ama tanımamazlıktan geliyor. Çocuğu eylemlere sürüklerken tanıyorsunuz da ortadan kaybolduğu zaman mı tanımıyorsunuz? Bizim ağrımıza giden budur. Bize 'Niye bağırıyorsunuz, niye oturma eylemi yapıyorsunuz, niye kamera çekiyor' diye tepki gösteriyorlar."


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 11:06
  1. Diyarbakır

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak ticaret hedefi için yol haritasını sundu
    1. Türkiye'deki ABD'li şirketler ortak..
    2. Mesire alanındaki su havuzu..
    3. Nevşehir Belediyespor, Pazarspora’a..
    4. Bademcik alınmasına son
    5. Aksoylu’dan Başkan Aksun’a veda..
    6. Maduro'dan orduya Kolombiya sınırında..
    7. Çevreye uydudan koruma kalkanı
    8. Mahmutbey gişelerde drone’lu trafik..
    9. Doğu Karadeniz Bölgesi’nden yapılan..
    10. Ticaret Bakanlığı ağustos ayı veri..
    11. Cumhurbaşkanının mitinglerinde..
    12. (Özel haber) Milli boksör Elif..
    13. Nevşehir’de 121 bin 117 trafiğe..
    14. İslahiye üzümünde kurutma zamanı
    15. Başkan Çolakbayrakdar, Sosyal Yaşam..
    16. Diyarbakır’da teröre büyük darbe: 6..
    17. Transferin şampiyonu Kayserispor oldu
    18. Aileler birleşmeli
    19. Oryantiring hazırlık kamplarının ilk..
    20. Dink cinayeti davası
    21. Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan..
    22. Uğur Böceği kursiyerlerinde sertifika..
    23. Milli motosikletçiler Portekiz'de..
    24. Zabıta 193’üncü yaşını kutluyor
    25. Çevik Kuvvet Kavşağı’nda sona doğru
    26. Aydın’da baba oğlunu vurdu
    27. Yeşilyurt Belediyespor’dan transferin..
    28. Tartıştığı oğlunu av tüfeğiyle öldürdü
    29. Musabeylispor Amatör ligde mücadele..
    30. Malatya’da araç sayısında artış
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Fatih Erbakan'dan Ahmet Davutoğlu açıklaması: Böyle bir tavır yakışıyor mu?
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Feyzioğlu'ndan dikkat çeken öneri: Dolar 2 TL düşer!..
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Tahliye kararı verilmişti! Başsavcılık Demirtaş için harekete geçti
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Selçuk Özdağ, CHP'ye göz kırptı!
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi
    Yeni Asya'da neler oluyor? FETÖ destekçisi Kâzım Güleçyüz kovuldu! Harcadığı isim göreve getirildi

    Günün Karikatürü

    04 Eylül 2019
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    İkiyüzlü ABD'den bir alçaklık daha! "Türkiye size dokunamaz"
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."
    Osmanlı'ya hakaret eden Lübnan'dan küstah tehdit! "Türkiye hatasını düzeltmezse..."