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Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin HDP'ye tepkisi büyüyor

Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlu S.Ç'nin dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Ç'nin, HDP önünde başlattığı oturma eylemine aynı durumdaki 3 aile daha destek verdi- Anne Ayşegül B: "Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden koparıp götürüyorlar? Burada oturup, mücadelemin peşini bırakmayacağım. Başka annelere sesleniyorum; gelin hep beraber oturup mücadeleyi devam ettirelim"

03 Eylül 2019 Salı 17:24
Dağa kaçırılan çocukların ailelerinin HDP'ye tepkisi büyüyor

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlu S.Ç'nin dağa kaçırıldığını iddia eden anne Fevziye Ç'nin HDP önünde başlattığı oturma eylemine aynı durumdaki 3 aile daha destek verdi.

Çocuklarının dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP önündeki eylemi sürüyor. Diyarbakır'da 17 yaşındaki oğlunun HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Fevziye Ç, 30 Ağustos'ta İl Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.

Anne Fevziye Ç, ardından beraberinde eşi Şahap ve 4 çocuğu ile geldiği merkez Bağlar ilçesindeki HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi başlattı.

Daha sonra çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia eden baba Ömer T. ile anne Remziye A. da HDP il binası önüne gelerek Fevziye Ç. ve ailesinin oturma eylemine destek verdi.

Üç ailenin yaptığı eyleme son olarak yaklaşık 11 ay önce kaçırılan 17 yaşındaki M.B'nin annesi Ayşegül B. de dahil oldu.

- "Tek oğlumdu"

Ayşegül B. burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Kasım 2018'de evden ayrılan oğlunun 2 gün sonra kendilerini telefonla arayarak YPG'li teröristlerle birlikte olduğunu belirttiğini söyledi.

Telefonda teröristlerin kendisiyle görüştüğünü aktaran Ayşegül B. o günden bu yana çocuğundan haber alamadıklarını ifade etti.

Kanser hastası olduğunu vurgulayan Ayşegül B. şöyle konuştu:

"Oğlumu onlara bırakmayacağım, mücadele etmeye devam edeceğim. Kanser hastasıyım, 3 yıldır bu hastalıkla mücadele ediyorum. Tek oğlumdu. Fakirlikle büyüttüğümüz evlatlarımızı niye yüreğimizden koparıp götürüyorlar? Başka annelere sesleniyorum, gelin hep beraber oturup mücadeleyi devam ettirelim. Ölü ya da diri evlatlarımızı istiyoruz. Kesinlikle kalkmayacağız."

- Hacire anne örnek oldu

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos'ta HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Oğlunu teröre kurban vermemek için başlattığı oturma eylemi sonuç veren anne Akar, kararlı mücadelesiyle 24 Ağustos'ta oğluna kavuşmuş, çocukları dağa kaçırılan diğer annelere de örnek olmuştu.
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Haber Tarihi: 03 Eylül 2019 Salı 17:24
  1. Diyarbakır
  2. HDP
  3. kaçırılma

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