Yaşam Dağ keçilerinin liderlik kavgası
Yaşam

Dağ keçilerinin liderlik kavgası

IHA
IHA Giriş Tarihi:
Dağ keçilerinin liderlik kavgası

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde doğa yürüyüşü sırasında karşılaşılan iki tekenin liderlik mücadelesi, doğa fotoğrafçısı tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Çemişgezek ilçesinde doğa yürüyüşü yapan Doğa Fotoğrafçısı Zeynel Bay, dağlık alanda karşılaştığı dağ keçilerinin dikkat çekici mücadelesine tanıklık etti. Erkek keçiler arasında sürü içinde liderliği belirlemek amacıyla yaşanan ve zaman zaman sertleşen kavga anları, Bay tarafından saniye saniye kayıt altına alındı. Doğal yaşamın nadir rastlanan anlarından biri olan bu mücadele, bölgenin yaban hayatındaki davranışsal dinamikleri gözler önüne serdi.

