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Yaşam Dağ keçilerinden belgesel tadında görüntü
Yaşam

Dağ keçilerinden belgesel tadında görüntü

Yeniakit Publisher
2024-02-29 16:44:00 -

Terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yabani hayvan popülasyonu arttı. Karlı dağları aşarak göç yoluna koyulan yaban keçilerinin görüntüsü ise belgeselleri aratmadı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) başarılı operasyonlarıyla terörden temizlenen 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları'nda yabani hayvan popülasyonu arttı. Çok sayıda yaban keçisinin karlı dağları aşarak göç yoluna koyulması dron ile görüntülendi. Görüntüler belgeselleri aratmadı.

Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'nda, Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde, belgesel tadında Görüntü Yönetmeni Alperen Demirbaş tarafından görüntülendi.

Bir zamanlar terör endişesi duyulan Tunceli ile Erzincan arasındaki Munzur Dağları'nda Erzincan ve Tunceli Jandarma Komutanlığı timleri, Kemah, Pülümür, Ovacık kırsallarında gerçekleştirdikleri başarılı operasyonlarla terörün sonunu getirdi. Bununla birlikte terörden temizlenen Munzur Dağlarında yabani hayvan popülasyonunda artış gözlendi. Karla kaplanan Munzur Dağlarında nesli tükenme tehlikesi altında bulunan birçok yabani hayvan objektiflere yansımaya başladı. 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağlarının karlı zirvesinde ve zaman zaman da bin rakımlı aşağı kısımlara inen yaban keçileri bu kez 2 bin 800 rakımda göç yolunda sürüler halinde görüntülendi. Doğa Koruma Birliğinin (IUCN) yayımladığı Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi'nde bulunan, avlanması yasak ve koruma altındaki tür olan çengel boynuzlu (şamua) ve dağ keçileri sürüler halinde, belgesel tadında drone ile görüntülendi.

Türkiye’nin birçok bölgesinde doğa güzelliklerini görüntüleme fırsatı olan Görüntü Yönetmeni Alperen Demirbaş, bu kez de Erzincan ile Tunceli arasında yer alan Munzur Dağları'ndaydı. Dağ keçilerini sürü halinde görüntüleyen Demirbaş, fotoğraf tutkunlarını da Erzincan’a davet ederek, “Türkiye’nin birçok lokasyonunda doğal güzellikleri yerinde gözlemleme ve çekim yapma fırsatı yakalıyoruz. Bugün de Erzincan’ın Munzur Dağları eteklerindeydik. Yaklaşık 2 bin 800 rakımda şamua ve dağ keçilerine denk geldik. Erzincan, yabani hayvan popülasyonu anlamında oldukça zengin şehirlerimizden bir tanesi. Biz de bugün onları dron ile gözlemleme fırsatı yakaladık. Bayağı büyük bir sürüye denk geldik ve ortaya da çok güzel görüntüler çıktı. Erzincan, yabani hayvan popülasyonu anlamında zengin şehirlerimizden bir tanesi. Bu anlamda fotoğraf sanatçılarımızı, fotoğrafseverleri Munzur Dağları eteklerinde, bu görsel şöleni çekmeye davet ediyoruz” dedi.

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