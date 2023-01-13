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Yaşam Dağ keçileri şehre indi!
Yaşam

Dağ keçileri şehre indi!

Kayalara tırmanma uzmanı dağ keçileri, şehir merkezine indi.

Yeniakit Publisher
2023-01-13 14:59:00 -
Dağ keçileri şehre indi!

Gümüşhane dağlarının süsü olarak kabul edilen ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri Gümüşhane kent merkezine kadar indi.

Coğrafyasının yüzde 60’ını oluşturan dağlarda son yıllarda sayıları hızla artan yaban keçilerine ev sahipliği yapan Gümüşhane’de sayıları 2 bine yaklaşan yaban keçileri bu kez meskenleri olan dağların yerine il merkezinde görüntülendi.

Meteoroloji Sokakta vatandaşların cep telefonuna yakalanan erkek yaban keçisi asfalt yolda ilerlerken görüntülendi. İnsanların kendisini fark ettiğini anlayınca hızla duvarların üzerinden tarihi Süleymaniye Mahallesi istikametine ilerleyen erkek yaban keçisinin üreme döneminde olduğu için il merkezine kadar indiği değerlendiriliyor.

Sarp ve yüksek kayalıklarda yaşamlarını sürdüren ve kayaların usta tırmanıcısı olan yaban keçileri yaşadıkları kayalıkların rengiyle aynı renkte oldukları için fark edilmesi çok zor olan bir hayvan. Gümüşhane’nin hemen her noktasında görülmeye başlayan ve il genelinde sayıları 2 bine yaklaşan yaban keçileri koruma altında olmaları nedeniyle avlanması yasak olan hayvanlar arasında yer alıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) ekiplerinin koruma ve gözlem çalışmalarını sürekli yapılması, vatandaşların da bu konuda hassas olması nedeniyle kaçak avlanma oranı en az olan hayvanlar arasında yer alan yaban keçilerinin sayıları Gümüşhane’de hızla artıyor.

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