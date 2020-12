Dağ ilçeleri yeni yıla ‘gaz’la giriyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıdan üst yapıya kadar hizmette pozitif ayrımcılık yaptığı Keles, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçeleri her geçen gün bölgede konforlu yaşama imkan sağlayan hizmetlerle tanışıyor. Dağ ilçelerinde yaşayan vatandaşların doğalgaza kavuşma hayali ilk olarak geçtiğimiz yıl Kasım ayında Keles ilçesinde gerçekleşmişti. Keles ilçesine doğalgaz verme töreninde verilen, kalan 3 dağ ilçesinin de 2020 yılı içinde doğalgaza kavuşacağı sözü gerçekleşti. Proje kapsamında Bursagaz tarafından üç ilçeye yaklaşık 150 milyon TL’lik yatırımla 200 kilometrenin üzerinde hat döşendi. 110 kilometre yüksek basınç çelik bağlantı hattı döşenerek Keles’ten sonra Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’a doğalgaz ulaştırıldı. 3 ilçeye gaz arzını sağlayabilmek için toplamda 10 kilometre çelik ve 90 kilometre polietilen hat döşendi. Geçtiğimiz yıl doğalgaz verilen Keles’te de binin üzerinde aboneye ulaşıldı. Dört dağ ilçesinde toplam 20 bin kişiye ulaşılması hedefleniyor. Dağ ilçelerinin doğalgaza kavuşması nedeniyle sırasıyla Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta gaz verme törenleri düzenlendi. Törenlere Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz, Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş, Bursa Milletvekilleri Mustafa Esgin, Refik Özen, Ahmet Kılıç, Osman Mesten ve Zafer Işık, Orhaneli ve Harmancık Kaymakamları, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız ile bölge halkı katıldı.

Hizmet çıtası yükseliyor

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Orhaneli ilçesinde düzenlenen doğalgaz verme töreninde yaptığı konuşmada dağ ilçelerinde konforlu yaşam için daha önce ektikleri tohumların meyvelerini toplamaya başladıklarını söyledi. Bütün dünyanın pandemiyi, ekonomik krizleri konuştuğu bir dönemde Türkiye’de yatırımların hız kesmeden devam ettiğini ifade eden Başkan Aktaş, “Allah'a hamdolsun birlik ve beraberlik içerisinde daha güzel bir Bursa oluşturmak için gayretle çalışıyoruz. Dağ ilçelerinde kalkınmanın sağlanması için Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden geleni yapıyoruz. Nitelikli tarım ürünlerinin yetiştirilmesinden kırsal turizme, altyapı hizmetlerinden ulaşım ve çevre yatırımlarına kadar her alanda canla başla çalışıyoruz. İnşallah birkaç yıl içerisinde bu değişimi ve dönüşümü hep beraber göreceğiz. Bu bölgede hizmet çıtasını her geçen gün daha yükseltmenin derdi ve heyecanı içindeyiz. Sadece doğalgaz ölçeğinde değerlendirdiğimizde az önce bahsedildi 150 milyon TL’lik bir yatırım yapıldı. Bu öyle 30-40 yılda kendini ikame edebilecek bir yatırım değil. Ama milletimize hizmet etmek, yaşam standartlarını yükseltmek Bizim olmazsa olmazımız. Dolayısıyla yatırımların her biri sizlere helal olsun” dedi.

Sözümüzü tuttuk

SOCAR Türkiye Doğalgaz Dağıtım Başkanı Ertan Yıldız da geçtiğimiz yıl Keles’te düzenlenen gaz verme töreninde kalan 3 dağ ilçesine de 2020 yılı içinde gaz vereceklerini taahhüt ettiklerini hatırlatarak, sözlerini tutmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Salgın nedeniyle evlerde kalmanın öneminin artması nedeniyle evlerdeki konforu artırmak amacıyla pandemi sürecine rağmen yoğun bir çalışma temposu içine girdiklerini dile getiren Yıldız, “Dağ ilçelerimizin doğalgaza kavuşmasının yanında bu yılın bir diğer güzel gelişmesi de Uludağ’a gaz vermek oldu. Artık orada da çevreci, ekonomik ve güvenli yakıt olan doğalgazın kullanımı başladı. Keles’te geçtiğimiz yıl yaşadığımız gururu bu yıl, Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ta yaşıyoruz. Artık halkımız bu çevreci, ekonomik ve güvenli yakıtı konforlu bir şekilde kullanabilecek. Hayırlı olsun” dedi.

Siyasetin anlamı hizmet

Bursa Milletvekili Mustafa Esgin de AK Partililer olarak siyasetten anladıkları tek şeyin halka hizmet olduğunu belirterek, “Bildiğiniz gibi geçtiğimiz hafta TBMM'de bütçemizi kabul ettik. Ben sözü fazla uzatmadan size bir şey söyleyeceğim. Eski Türkiye'de 100 liranın ne kadarı faize gidiyordu biliyor musunuz? 43 lirası faize gidiyordu. Evet yeni Türkiye'de, sizlerin eseri olan yeni Türkiye'de sadece 9 lira faize gidiyor. Aradaki fark ne kadar 34 lira. Peki bu aradaki fark neye gitti. Evet millete, memlekete hizmete gitti. Eğitim yatırımlarına gitti, sağlık yatırımlarına gitti, işte bugün açılışını yaptığımız doğalgaz yatırımlarına gitti” diye konuştu.

Hayal bile değildi

Bölge milletvekillerinde Osman Mesten de 18 yıllık Ak Parti hükümetlerinin en büyük sloganlarından birinin ‘hayaldi gerçek oldu’ söylemi olduğunu hatırlatarak, “Ancak bu hizmet, biz hayal edinceye kadar esasen hayal bile değildi. Öyle bir şey aklınızdan bile geçmezdi. Ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Bölgemiz için öteden beri söylenen ‘makus talihimiz’ lafını ben kabul etmiyorum. Artık makus talihimiz yok, mahsus yani özel talihimiz var. Burası ve bütün dağ bölgemiz sadece Bursa'nın değil, bütün Türkiye'nin hatta bütün dünyanın gözdesi olabilecek bir potansiyele sahip” dedi.

Aynı azim ve kararlılık

Bursa Milletvekili Refik Özen de Büyükorhan İlçesinde düzenlenen gaz verme töreninde yaptığı konuşmada pandemi nedeniyle tüm dünyanın zorlu bir süreçten geçtiğini hatırlattı. Bursa'ya ve bu ülkeye hizmet etme sevdasıyla bütün zorluklara rağmen aynı azim, kararlılık ve dirayeti göstererek bu zorlukları birlikte aşmaya çalıştıklarını dile getiren Özen, “Dağ ilçelerimize de bugüne kadar gerek merkezi bütçeden gerekse Büyükşehir ve ilçe belediyelerimiz tarafından yapılan önemli hizmetler var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Sadece bir iki rakamı sizlerle paylaşmak istiyorum. 2000 yılında doğalgazdan faydalanan şehir sayımız 5’ti. Bugün 81 ilde doğalgazımızı kullanıyoruz. Abone sayısı 1.3 milyondu şu anda Türkiye genelinde 17 milyon abonemiz var ve doğalgazdan faydalanan 55 milyon insanımız var. Bu yatırımla da bugün itibarıyla artık 17 ilçemiz de doğalgaza kavuşmuş oldu. Hayırlı olsun” diye konuştu.

Kalkınma sürecek

Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç da Harmancık ilçesinde düzenlenen gaz verme töreninde söz aldı ve dağ ilçelerindeki değişimi anlattı. Türkiye’nin 2002'ye kadar ‘Dur bekle, ver kurtul’ politikalarıyla yönetildiğini ve 2002'ye kadar Harmancık’a da sürekli ‘dur bekle’ denildiğini ifade eden Kılıç, “Ama AK Parti ile beraber hem Türkiye'nin dört bir yanına, hem Bursa’mıza hem de Harmancık’a son derece güzel hizmetler yapılıyor. Belediye başkanlarımız, ilçe başkanlarımız devamlı telefonlarla bizlere ulaşıyorlar ve devamlı yeni istekleri, yeni talepleri bize iletiyorlar. Hamdolsun her birini tek tek gerçekleştiriyoruz. Bugün de bölgemiz için son derece önemli bir hizmeti ve doğalgazı sizlerle buluşturuyoruz. İnanıyoruz ki biz bu hizmetler vesilesiyle bölgedeki geri kalmışlığı söküp kenara atarak, kalkınmayı en hızlı şekilde sürdüreceğiz” dedi.

Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykurt, Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ve Harmancık Belediye Başkanı Yılmaz Ataş da, bölge için hayal olan birçok projenin gerçekleşmesine katkı koyan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ve doğalgaz yatırımını bölgeye kazandıran SOCAR yetkililerine teşekkür etti.

Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık’ın gazla buluşturma törenlerinde, Başkan Aktaş ve protokol üyeleri meşaleleri yakarak, ilk gazı ateşlemiş oldu.