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Dağ bisikleti: Downhill Avrupa Şampiyonası

- Erciyes Dağı'nda düzenlenen organizasyon, 4 kategoride yapılan final yarışlarıyla sona erdi

09 Haziran 2019 Pazar 14:15
Dağ bisikleti: Downhill Avrupa Şampiyonası


KAYSERİ (AA) - Erciyes Dağı'nın ev sahipliği yaptığı dağ bisikleti organizasyonu Downhill Avrupa Şampiyonası, final müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye'nin ilk dağ bisikleti parkurunun oluşturulduğu Erciyes'te gerçekleştirilen şampiyona, antrenman turlarıyla başladı.

Antrenman turlarının ardından yapılan final müsabakalarında, 6 ülkeden 21 sporcu 4 kategoride zorlu parkurda mücadele etti.

Mücadelenin sonunda 17 yaş altı kategorisinde Eren Özsarı birinci, Emir Altuğ Yurt ikinci, Kenan Kutlu ise üçüncü oldu. 19 yaş altı kategorisinde ise İrfan Berkay Mutlu birinci, Emir Melik Peker ikinci, Enes Atık ise üçüncü sırada yer aldı.

Elit kategoride ilk 3 sırayı İranlı sporcular elde etti. Hossein Zanjanian'ın birinci sırada yer aldığı yarışta, ikinciliği Taha Ghabeli, üçünlüğü ise Hossein Nikzadeh elde etti.

Master kategorisinde de Abdulkadir Erduru birinci, Vehbi Taşkıran ikinci oldu.

Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri düzenlenen törenle takdim edildi.


- Cıngı: "Yıllar önce dağ bisiklet parkurunu oluşturmuştuk"


Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, turnuvayla ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erciyes Kayak Merkezi'nin uluslararası organizasyonların vazgeçilmez adresi olduğunu söyledi.

Erciyes Kayak Merkezi'nin Kayseri Büyükşehir Belediyesinin master planı çerçevesinde yapılan yatırımlarla dünya standartlarında bir kış sporları merkezi haline geldiğini belirten Cıngı, "Bu altyapıyı dört mevsime yaymak istiyoruz. Bunun için yoğun çaba sarf ediyoruz. İlk geldiğimiz günden itibaren de bisiklet sporuna önem veriyoruz. Burada yıllar önce dağ bisiklet parkurunu oluşturmuştuk." diye konuştu.

Downhill kategorisinin özellikle son yıllarda Alpler'de ilgi gören bir spor olduğunun altını çizen Cıngı, şunları kaydetti:

"Downhill parkurumuz Türkiye'de çok güzel bir karşılık buldu ve altyapı da hazır olunca ulusal yarışmalardan sonra Avrupa Şampiyonası yapmaya başladık. Bu faaliyetler bizim açımızdan çok önemli. Dağımızın sadece Türkiye'de değil hem Avrupa hem de dünyada markalaşması, bilinirliğinin artması açısından ciddi önem taşıyor. Ayrıca Avrupa kupası ya da dünya kupası ayarında bir aktivite yaptığınız zaman, kalitenizi bu işin en iyilerine, otoritelerine kabul ettirmiş oluyorsunuz. Bu işi yapmış olmaktan çok mutluyuz."


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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 14:15
  1. Downhill Avrupa Şampiyonası
  2. Erciyes Dağı
  3. kayseri
  4. şampiyona

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