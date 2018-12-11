DAEŞ'ten temizlenen Musul'un yeniden imarı için, 50 milyar dolar gerekiyor

Irak'ta terör örgütü DAEŞ'e karşı kazanılan zaferin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen ülkenin ikinci büyük kenti konumundaki Musul'un imarı konusunda henüz kayda değer bir ilerleme sağlanamadı.

Yıkılan altyapı, kamu hizmeti yoksunluğu ve devam eden işsizlik sorunu, DAEŞ nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan milyonlarca iç göçmenin kente dönüşlerine engel oluyor. Terör saldırıları ve yaşanan çatışmalar nedeniyle büyük yıkımın oluştuğu savaş yorgunu Musul, aradan geçen bir yıla rağmen hala normale dönmüş değil.

Musul Kaymakamı Zubeyr Ereci, AA muhabirine Musul'un yeniden imarı, iç göçmenlerin geri dönüşü ve DAEŞ'in son dönemdeki eylemlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Musul'da 73 köprü kullanılamaz halde

Kentin yeniden imarında henüz ilerleme kaydedilmediğini söyleyen Ereci, "DAEŞ'ın tahrip ettiği Musul'un yeniden imarı için yaklaşık 50 milyar dolara ihtiyaç var. Bu kaynakla kent iyi bir altyapıya sahip olacak." dedi.

Ereci, kentin altyapısında ciddi hasarlar oluştuğunu belirterek, Musul'da onarımı yapılmamış 5'i büyük toplam 73 köprünün kullanılamaz halde olduğunu ve halka temel kamu hizmetleri verilememesi nedeniyle geri dönüşlerin yavaş ilerlediğini ifade etti.

Hayata geçirilen bazı altyapı projelerin ise geçici olduğunu aktaran Ereci, "Musul'da hayatın normale dönmesi için bir an önce tamamlanması gereken daha birçok altyapı projesi var. Öncelikli projeler arasında yerleşim yerleri, hastane ve okulların onarımı ile temel hizmetlerin iyileştirilmesi yer alıyor. Kentin kalkınması için bu projelerin hayata geçirilmesi gerek." ifadelerini kullandı.

"350 bin Musullu hala kamplarda yaşıyor"

Binlerce Musullu iç göçmenin hala çadır kamplarında zor şartlar altında yaşam mücadelesi verdiğini anlatan Ereci, şunları söyledi:

"Aldığımız son bilgilere göre, 350 bin Musullu göçmen hala kamplarda yaşıyor. Evlerin yıkılmış olması, işsizlik ve kentteki zor yaşam şartları geri dönüşlere engel oluyor. Kente geri dönen bazı iç göçmenler ise karşılaştıkları manzara sonrası yeniden kamplara dönüyor."

"Musul'da güvenlik iyi durumda"

Terör örgütü DAEŞ'in son zamanlarda Musul ve bazı kentlerde düzenlediği saldırılara ilişkin ise Ereci, kentin güvenliğinde herhangi bir sorun olmadığını söyledi.

Irak'ın diğer bölgelerinde olduğu gibi Musul'un da ara sıra DAEŞ'in uyuyan hücreleri tarafından gerçekleştirilen terör eylemlerine sahne olduğunu ifade eden Ereci, "Musul'da da bazen şiddet olayları oluyor ancak bu durum kentte istikrar olmadığı anlamına gelmez. Kentte güvenlik iyi durumda ve hiçbir risk yok. Emniyet güçlerinin desteğiyle kentin güvenliği iyi durumda." diye konuştu.

Irak ordusu, Temmuz 2017'de DAEŞ'in yaklaşık 3 yıl boyunca elinde tuttuğu Musul kent merkezini örgütten tamamen geri almıştı. DAEŞ'ten kurtulmasının üzerinden bir yıl geçmesine rağmen Musul'da savaşın izleri hala canlı ve kentte büyük bir yıkım mevcut.

Musul'dan büyük oranda temizlenen örgüt özellikle kentin batı kırsalı ve güney bölgelerinde gizlenmeye ve zaman zaman saldırılar gerçekleştirmeye devam ediyor.