DAEŞ'ten provokatif eylem hazırlığı! Detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da sansasyonel bir eylem yapmak için keşif yapan ve tutuklanan DAEŞ'li teröriste talimat verdiği gerekçesi ile Adana'da enselenen örgütün sözde Adana Emiri Mahmut Özden'in Hüseyin Sağır'a verdiği emrin ayrıntıları ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; Özden'in Sağır’a LGBT’li sapkınlara yönelik gerçekleştireceği provokatif eylem için motive edici sözler söylediği belirlendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği'ne gönderilen tutuklama isteminde, DAEŞ'in ve terör örgütüne müzahir şahıslar tarafından sapkın LGBT derneklerine/kuruluşlarına ve şahıslarına yönelik 'Yalnız Kurt' tarzı eylem arayışı içerisinde olduğuna dair bilgiler çerçevesinde operasyon yapıldığı bildirildi.

15 Ağustos tarihinde İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir otelde gerçekleştirilen operasyonda Hüseyin Sağır isimli şahsın üzerinde uzun namlulu silah ve 5 dolu şarjörle gözaltına alındığı kaydedildi.

Tutuklama isteminde, yapılan çalışmalarda şüpheli briketçi/Ebu Hamzi kod adlı Mahmut Özden'in Hüseyin Sağır'a eylem talimatını verdiğinin değerlendirildiği vurgulandı. Bunun ardından Adana'da Mahmut Özden'in gözaltına alındığı ifade edildi.