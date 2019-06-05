DAEŞ'li teröristler Türkiye'ye girerken yakalandı!
Yasak yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 DAEŞ üyesi Hatay'da yakalanarak tutuklandı. Teröristlerin araçlarında çok sayıda patlayıcı mühimmat ele geçirildi.05 Haziran 2019 Çarşamba 00:47
Kaçak yollardan Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanan DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen 3 kişi Hatay'ın Yayladağı ilçesinde tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Hatay'ın Yayladağı ilçesine bağlı Aşağıpulluyazı Mahallesi Suriye sınırında devriye görevi yürüten güvenlik güçleri, bir aracın sınır ihlali yaparak Türkiye'ye geçmeye çalıştığını tespit etti.
Yapılan müdahale sonrası otomobili durduran askerler, araçtaki A.M, M.H, ve C.Z'yi gözaltına aldı.
Otomobilde yapılan aramada da çok sayıda silah, mühimmat ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları öne sürülen Suriye uyruklu 3 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
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