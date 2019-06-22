DAEŞ'li terörist 'kız kaçırma’ olayında enselendi
Ankara'da 'kız kaçırma' meselesi yüzünden iki aile arasında çıkan kavgaya karışan kişilerden birinin terör örgütü DAEŞ'e üyeliği nedeniyle arandığı belirlendi.22 Haziran 2019 Cumartesi 15:45
Ankara'da "kız kaçırma" meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgaya karışan kişinin, terör örgütü DAEŞ üyesi olmak suçundan arandığı belirlendi.
Alınan bilgiye göre, Altındağ ilçesinde "kız kaçırma" meselesi nedeniyle iki aile arasında kavga çıktı.
Ekiplere teslim edildi
Kavganın kısa sürede büyümesiyle bir kişi yanında bulunan pompalı tüfekle havaya ateş açtı.
Olay yerinde devriye görevinde bulunan Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma Büro Amirliği ekipleri, olaya karışan T.D'nin terör örgütü DAEŞ'e üye olmak suçundan arandığını tespit etti.
Gözaltına alınan T.D, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
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