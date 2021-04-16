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Dünya DAEŞ'li sandılar! ABD'nin yaptırımı yanlış İsmail'e
Dünya

DAEŞ'li sandılar! ABD'nin yaptırımı yanlış İsmail'e

ABD, terör örgütü DAEŞ'li iki ismi yaptırım listesine ekleyecekken isim benzerliğinden dolayı Şanlıurfalı Ahmet Bayaltun ve yeğeni İsmail Bayaltun' yaptırım listesine ekledi.

Yeniakit Publisher
2021-04-16 12:12:00 - 2021-04-16 12:13:24
DAEŞ'li sandılar! ABD'nin yaptırımı yanlış İsmail'e

Şanlıurfa'da yaşayan ve ticaretle uğraşan amca Ahmet ve yeğeni İsmail Bayaltun, aynı kentte 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütü DEAŞ'a destek vermekten yargılanan ve aynı isimleri taşıyan iki kardeş Ahmet ve İsmail Bayaltun ile karıştırıldı. İthalat-ihracatla uğraşan ve Çin'den cep telefonu aksesuarları getiren amca ile yeğen, isim karışıklığı nedeniyle 18 Kasım 2019'da ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptırım listesine girdi. Ticari hayatları alt üst olan amca-yeğen bankalarla da sorun yaşamaya başlayınca hukuk mücadelesi başlattı.

OFAC'a başvurdu

Amca ile yeğenin avukatı olan İstanbul Uzun Hukuk Bürosu'nun kurucusu Avukat Halil Uzun, yaşanan mağduriyetin giderilmesi için gittiği New York'ta AKŞAM'a konuştu: "Müvekkillerim, isimleri kendileriyle akrabalık bağı bulunan İsmail ve Ahmet Bayaltun'la karıştırıldığı için ciddi bir mağduriyet yaşıyor. Müvekkillerimin ne yargılanmalarına devam edilen isimler, ne de suç unsuruyla hiçbir bağlantıları yok. OFAC yaptırım listesine girildiğinde dünyadaki tüm finans kuruluşlarıyla işlemler durduruluyor. Müvekkillerimin de tüm ticari ilişkileri ciddi zarara uğradı. Bir yandan Türkiye'de Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda diğer yandan da ABD'de OFAC'da mağduriyetin gerekçesi olan isim karışıklığının giderilmesi için itiraz dilekçelerimizi ve belgelerimizi verdik. OFAC idari bir kuruluş olduğu için sürecimiz mevcut yaptırım kararına itiraz olarak değerlendirilecek. Evraklarımızı inceleyerek karar verecek. Tüm bu süreçlerin ne zaman sonuçlanacağını kestirmek pandemi dolayısıyla pek mümkün değil."

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