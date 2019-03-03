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DAEŞ'e büyük darbe! Çok sayıda gözaltı

Samsun'un İlkadım ve Tekkeköy ilçelerinde terör örgütü DAEŞ'e yönelik düzenlenen operasyonda 24 zanlı yakalandı.

03 Mart 2019 Pazar 22:26
DAEŞ'e büyük darbe! Çok sayıda gözaltı

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 24 zanlı gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu İlkadım ve Tekkeköy ilçesinde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

İki ilçede 25 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 23'ü Irak, 1'i Suriye vatandaşı toplam 24 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar emniyete götürüldü.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 22:26
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