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Dadaşlardan Yıldırım sözü

İstanbul'da yaşayan Erzurumlular, Bahçelievler'de düzenlenen sahur programında bir araya geldi. Programda konuşan AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “İstanbul’daki Erzurumlular Binali Yıldırım’ı İBB başkanlığına seçtirecektir” dedi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
Dadaşlardan Yıldırım sözü

 Faruk Arslan  İstanbul 

Bahçelievler Erzurumlular Platformu’nun düzenlediği sahur programında konuşan AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, “İstanbul’daki Erzurumlular 23 Haziran seçimlerinde hedefi şaşırmayacak ve Binali Yıldırım’ı İBB başkanlığına seçtirecektir” dedi.

Erzurum’un önde gelen isimleri ve kanaat önderleri, Bahçelievler Erzurumlular Platformu’nun düzenlediği sahur programında buluştu. Buluşmanın ana teması 23 Haziran’da gerçekleşecek İstanbul seçimleri oldu.

Erzurumlular ‘Yıldırım’ dedi

Programa katılan AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, 23 Haziran seçimlerinin önemine dikkat çeken bir konuşma yaparak, “İstanbul’daki Erzurumlular 23 Haziran seçimlerinde hem oylarına sahip çıkacak hem de Binali Yıldırım’ı İBB Başkanı olarak seçilmesini sağlayacaktır” ifadelerini kullandı. Dostane istişarelerin yapıldığı buluşmaya Erzurum’un önde gelen isimleri de icabet etti.

Diriliş Ertuğrul’un ak sakallısı da var

Programa, Diriliş Ertuğrul dizisi oyuncusu Recep Cinisli, Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış, Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan, Hasankale Belediye Başkanı Ahmet Dölekli, AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Kerim Polat,  AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun, AK Parti  Olur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya, Aşkale Belediye Meclis Üyesi Yaşar Taş, Aziziye Belediye Meclis Üyesi Haluk Ziya Yağma, İstanbul Erzurumlar Dernek Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy ve Erzurumlular Platformu Başkanı Turan Ağ katıldı.

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Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 13:02
  1. Bahçelievler Erzurumlular Platformu
  2. AK Parti 26. Dönem Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı
  3. 23 Haziran seçimleri
  4. Binali Yıldırım
  5. Diriliş Ertuğrul
  6. Recep Cinisli
  7. Aşkale Belediye Başkanı Ahmet Yaptırmış
  8. Aziziye Belediye Başkanı Cevdet Orhan
  9. Hasankale Belediye Başkanı Ahmet Dölekli
  10. AK Parti Aşkale İlçe Başkanı Kerim Polat
  11. AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Ensar Coşkun
  12. AK PartiOlur İlçe Başkanı Mevlüt Kaya
  13. Aşkale Belediye Meclis Üyesi Yaşar Taş
  14. Aziziye Belediye Meclis Üyesi Haluk Ziya Yağma
  15. İstanbul Erzurumlar Dernek Federasyonu Başkanı Süleyman Ulusoy
  16. Erzurumlular Platformu Başkanı Turan Ağ

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